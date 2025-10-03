Der Höchstädter Manuel Knoll ist jetzt Landesvorsitzender der Jungen Union

Der Höchstädter Manuel Knoll ist am Freitagabend in Aschaffenburg zum Landesvorsitzenden der Jungen Union Bayern gewählt worden. Der 35-jährige Landtagsabgeordnete erhielt am Tag der Deutschen Einheit in der Aschaffenburger Stadthalle 87,6 Prozent der Stimmen. Knoll zeigte sich nach der Wahl gerührt. „Ich bedanke mich für das überragende Vertrauen“, sagte Knoll, der vom CSU-Nachwuchs in Unterfranken gefeiert wurde.

Kreisvorsitzende Lisa Wolf (JU-Kreisverband Augsburg) hatte Knoll für die Wahl zum Landesvorsitzenden vorgeschlagen. Sie erinnerte an die Landtagswahl 2023. Knoll habe damals im Stimmkreis Augsburg-Land, Dillingen bei seiner ersten Kandidatur für den Landtag „das Nachwuchstalent der Freien Wähler weggehauen“. Der CSU-Kandidat holte das Direktmandat vor dem heutigen Digitalminister Fabian Mehring (FW).

Knoll: „Wir müssen der Taktgeber der CSU sein“

Für das Amt des JU-Landesvorsitzendenden hatte es offensichtlich vier Interessenten gegeben, darunter auch der Höchstädter. Am Ende zeichnete sich den Vernehmen nach der schwäbische JU-Bezirksvorsitzende Knoll als Kompromisslösung ab. Der 35-Jährige wurde am Freitagabend in Aschaffenburg für seine Bewerbungsrede gefeiert. „Wir müssen der Taktgeber der CSU sein, klar, laut und überzeugend“, sagte Knoll. Er sei stolz, der JU, der größten Jugendorganisation in Bayern, anzugehören. „Bei uns steht die Verantwortung für die Mitmenschen im Mittelpunkt, nicht die Gesinnung“, betonte der Landtagsabgeordnete.

Die Junge Union lehne linke Träumereien ebenso ab wie völkische Parolen. Knoll erteilte Links- und Rechtsextremisten eine klare Absage. „Die AfD ist eine Schande für Deutschland“, sagte Knoll. Einigkeit und Recht und Freiheit hätten Deutschland in den vergangenen 76 Jahren starkgemacht. Es gehe um Lösungen, um das, „was den Menschen wirklich hilft“. Knoll ging auch auf die Situation in seinem Heimatlandkreis Dillingen ein. Dort habe die Junge Union mit Erfolg zwei Stadtratslisten und eine Liste für den Kreistag aufgestellt.

Die Amtszeit für Manuel Knoll ist auf zwei Jahre begrenzt

Für Knoll ist die Wahl zum JU-Landesvorsitzenden der nächste Schritt auf der politischen Karriereleiter. Er steht damit in einer Reihe mit Polit-Größen wie Theo Waigel, Markus Söder und Manfred Weber, die ebenfalls Landeschefs des CSU-Nachwuchses waren. Als JU-Landesvorsitzender wird Knoll ein Büro mit mehreren Mitarbeitenden führen. Eine Aufgabe werde für ihn darin bestehen, Anliegen der Jungen Union bei der CSU im Landtag zu platzieren. Die Amtszeit ist für den Höchstädter auf zwei Jahre begrenzt, denn mit 35 Jahren hat Knoll bereits das Höchstalter für die Übernahme dieser Aufgabe erreicht.