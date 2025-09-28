Icon Menü
Der Kreischorverband Dillingen singt wieder bei der bundesweiten Initiative „Deutschland singt und klingt“

Dillingen

Dillingen stimmt Lieder für Frieden und Zusammenhalt an

Am 3. Oktober „singt und klingt“ es in ganz Deutschland und der Kreischorverband Dillingen macht mit. Besucher dürfen nicht nur zuhören, sondern auch mitsingen.
Von Natalia Götz
    Bereits im vergangenen Jahr sang der Kreischorverband Dillingen am Tag der Deutschen Einheit für friedliche Zeiten.
    Bereits im vergangenen Jahr sang der Kreischorverband Dillingen am Tag der Deutschen Einheit für friedliche Zeiten. Foto: Lydia Edin (Archivbild)

    In Zeiten großer Unsicherheiten, Krisen und Spannungen ist das Bedürfnis nach Frieden und Einigkeit besonders groß. Deshalb möchten Chöre bundesweit am 3. Oktober ein Zeichen des Friedens, der Demokratie und des Zusammenhalts setzen und miteinander singen. Auch in diesem Jahr wird der Kreischorverband Dillingen seinen Beitrag zu dieser bundesweiten Initiative leisten, die sich „3. Oktober – Deutschland singt und klingt“ nennt. „Es ist uns als Sänger ein Anliegen, dass wir etwas für die Demokratie tun“, sagt Stefan Wörle, Geschäftsführer des Kreischorverbands Dillingen. Der für diesen Zweck gegründete Gemeinschaftschor wird im Rahmen der Initiative, aber auch innerhalb der Kulturtage des Landkreises Dillingen „Kultur und Wir“ ein gemeinschaftliches Konzert abhalten, bei dem nicht nur der Gemeinschaftschor seine ausgewählten Lieder vorträgt, sondern auch Besucher und Besucherinnen eingeladen sind, mitzusingen.

