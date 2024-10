Große Satire beim Neuanfang im TiF

Wenn Kabarettist und Musiker Matthias Reuter aus Oberhausen in die Tasten des betagten Instruments im Theater in Frauenriedhausen (TiF) haut und dazu inbrünstig das Titellied seines neuen Programms „Höchstwahrscheinlich echt“ schmettert, dann hat das Publikum im ausverkauften alten Schulhaus sofort begriffen, in welcher Kabaretthöhle es gelandet ist. Denn trotz des Stillstands von beinahe fünf Jahren, bedingt durch Corona und den Verkauf des Anwesens an die Stadt Lauingen, hat sich im Theater von Frauenriedhausen nichts verändert. Da zieren den Eingang immer noch die Plakate der vergangenen großen Kleinkunst im Haus und im Bühnenraum haben auf den alten Polstermöbeln und schwarzen Stühlen immer noch rund 60 Besucher Platz, um die große TiF-Vergangenheit wieder aufleben zu lassen. Nicht zu vergessen, das Angebot von Getränken und Schmalzbroten in der Pause und das alte schwarze Klavier, das an diesem großartigen Kabarettabend der Klavierakrobatik von Matthias Reuter standhalten muss. Ein Neuanfang im gewohnt-beliebten Ambiente.

Horst von Weitershausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Frauenriedhausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Neuanfang Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis