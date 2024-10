Theater in Frauenriedhausen: Wie das TiF Kabarettfans von sich überzeugt

Max Uthoff war schon da, bekannt aus der ZDF-Sendung „Die Anstalt“, der „Gankino Circus“, oder Lizzy Aumeier – Größen des Kabarett im beschaulichen Frauenriedhausen. Nun ist der kleinste Lauinger Ortsteil wohl nicht der erste Ort, in dem man nach einer Theaterbühne suchen würde, die so eine Strahlkraft hat. Mancher Künstler hat sich in der Vergangenheit schon gewundert, ob er hier überhaupt richtig ist, erzählt Birgit Hauf lachend. Aber natürlich waren alle genau richtig hier und die Show danach war jedes Mal umso lustiger. „Die bauen das natürlich gern in ihr Programm ein“, sagt Hauf. Hier im TiF, im „Theater in Frauenriedhausen“, fühlen sich auch die Großen wohl. Zum ersten Mal seit der Corona-Pandemie können sie auch tatsächlich wieder in Frauenriedhausen auftreten. Das TiF kehrt heim.

Jonathan Mayer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Frauenriedhausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Max Uthoff Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis