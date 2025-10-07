Awo steht für mehr als Kaffeekränzchen

Die Awo-Ortsvereine im Raum Dillingen stecken in einer Abwärtsspirale. Es gibt immer weniger Mitglieder, weniger Menschen, die sich im Vorstand engagieren wollen, und damit auch weniger Veranstaltungen und Ausflüge. Gleichzeitig ist die Vereinsstruktur überaltert. Verantwortliche sagen, man habe eher erfolglos versucht, auf Jüngere zuzugehen, um neue Mitglieder zu gewinnen. Die Frage ist nur: Wie? Über Aufrufe im Mitteilungsblatt? Womöglich ist es für die Arbeiterwohlfahrt an der Zeit, moderner zu werden.

Laura Gastl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

89407 Dillingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

AWO Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis