Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Donau Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Dillingen
Icon Pfeil nach unten

Die Arbeiterwohlfahrt (Awo) steht für mehr als Kaffeekränzchen

Kommentar

Awo steht für mehr als Kaffeekränzchen

Awo-Ortsvereine im Kreis Dillingen haben Nachwuchsprobleme, sind überaltert. Um das zu ändern, müssen sie in die Offensive gehen.
Laura Gastl
Von Laura Gastl
    • |
    • |
    • |
    Oft prägen Kaffeenachmittage für Seniorinnen und Senioren das Programm von Awo-Ortsvereinen. Doch noch viel mehr kann dazugehören.
    Oft prägen Kaffeenachmittage für Seniorinnen und Senioren das Programm von Awo-Ortsvereinen. Doch noch viel mehr kann dazugehören. Foto: Ole Spata, dpa (Symbolbild)

    Die Awo-Ortsvereine im Raum Dillingen stecken in einer Abwärtsspirale. Es gibt immer weniger Mitglieder, weniger Menschen, die sich im Vorstand engagieren wollen, und damit auch weniger Veranstaltungen und Ausflüge. Gleichzeitig ist die Vereinsstruktur überaltert. Verantwortliche sagen, man habe eher erfolglos versucht, auf Jüngere zuzugehen, um neue Mitglieder zu gewinnen. Die Frage ist nur: Wie? Über Aufrufe im Mitteilungsblatt? Womöglich ist es für die Arbeiterwohlfahrt an der Zeit, moderner zu werden.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden