Die Dillinger Studienkirche ist eingerüstet

Sie gilt als kunsthistorisch wertvollstes Bauwerk in der Kreisstadt – die Dillinger Studienkirche. Dementsprechend zieht das Gotteshaus auch viele Kulturinteressierte an. Seit einigen Wochen ist die prachtvolle Kirche mit dem Namen Mariä Himmelfahrt eingerüstet. Es sind Sanierungsarbeiten notwendig, wie Abteilungsleiterin Dagmar Schoppe vom Staatlichen Bauamt Krumbach auf Anfrage mitteilt.

Die Studienkirche entstand in den Zeiten der einstigen Jesuiten-Universität. Das Gebäude gehört dem Freistaat Bayern. Die Studienkirche wurde in den Jahren 1610 bis 1617 erbaut (Baumeister Hans Alberthal). Sie zählt zweifelsohne zu den schönsten Kirchen des katholischen Bistums Augsburg. Ihre Architektur war Vorbild für viele Barockkirchen im deutschsprachigen Raum. In den Jahren 1750 bis 1765 wurde die Innenausstattung im Stil des Rokoko umgestaltet. Den Innenraum haben Maler wie Christoph Thomas Scheffler, Johann Georg Bergmüller, Johann Anwander und Vitus Felix Riegl gestaltet.

Die Bleiglasfenster des Dachs werden überholt

Bei der gegenwärtigen Sanierung geht es um den Außenbereich. Wie Dagmar Schoppe erläutert, ist der Putz an der Fassade abgeplatzt. Sie muss deshalb überarbeitet werden, informiert die Abteilungsleiterin. Die Fassaden-Anschlüsse werden im Bereich der Gauben und des Kirchturms ertüchtigt. Zudem müssen die Bleiglasfenster des Dachs überholt werden, teilt Schoppe mit. „Die voraussichtlichen Kosten liegen bei etwa 800.000 Euro, die Sanierung soll in diesem Jahr abgeschlossen werden“, kündigt die Abteilungsleiterin an.

Die Lehrerakademie ist jetzt für die Kirche zuständig

Die Studienkirche steht in einem räumlichen Zusammenhang mit der Akademie für Lehrerfortbildung und Personalführung (ALP), der Nachfolge-Institution der einstigen Philosophisch-Theologischen Hochschule. Zum 1. Januar 2024 wurde der ALP die vollständige Zuständigkeit für die Kirche übertragen, informiert Schoppe. Das Staatliche Bauamt ist für den Bauunterhalt zuständig.