Kulturtage-Konzert in Höchstädt: Von der wunderbaren Welt des Chorsingens

Im überfüllten Rittersaal des Schlosses herrschte fröhliches Angespanntsein und freudige Erwartung. Wie würden sich die PiccaDilly‘s Kids schlagen, die erstmals mit dem Hauptchor auftraten? Das Wagnis glückte, weil die Grundschüler optimal vorbereitet waren. Carolin Hartmann, Lehrerin an der Grundschule Lauingen, hatte mit ihren dreizehn Kindern ein deutschsprachiges Willkommenslied einstudiert („Schön, dass du da bist“) und sie für die „World-music“ begeistern können.

Auswendig, frisch, fehlerfrei, gestenreich erklangen „Epo i tai tai“ (ein Maori-Song aus Neuseeland), „Nanatsu no ko“ (ein japanisches Kinderlied) und „Mbube Tschotscholoza“ (ein traditioneller Zulu-Song). Es entwickelte sich ein unbeschwertes Musizieren, das Klaus Nürnberger am Flügel begleitete.

Als die PiccaDilly‘s Michael Jacksons „Heal the world“ anstimmten, erlebten die Zuhörerinnen und Zuhörer die gewohnte machtvolle Chordemonstration. Es ist immer wieder erstaunlich, mit welcher Selbstverständlichkeit vierzig Frauen und fünfzehn Männer die geschickt arrangierten Titel umsetzen. Dabei verblüffte die Ausgewogenheit der mehrfach besetzten Stimmen, überzeugte das rhythmische Timing bei dem Vokalisieren gleichermaßen wie die sprachliche Geläufigkeit. Klaus Nürnbergers Auswahl der Swing-Nummern „Peroxide Swing“, „Swing Song“, sowie „Lady Madonna“, „You ‚ve got a friend“, „Africa“ wurden mit großer Leidenschaft punktgenau offeriert.

Eine reizvolle Mischung zeichnet das Konzert in Höchstädt aus

Gelassenheit, gute Laune und Motivationskunst des Dirigenten zeichnete das Konzert aus, das eine reizvolle Mischung präsentierte: Unerwartetes und Bekanntes, romantisch Getragenes und rhythmisch Vertracktes, originale Vielfalt und stimmungsvolle Stilvergleiche. Da korrespondierten das schwedisch strukturierte „Zum Tanze da geht ein Mädel“ (Hugo Alvén) mit dem gefühlstiefen Johannes-Brahms -Satz „All meine Herzgedanken“, der „Mond ist aufgegangen“ mit der Behauptung „All das kann nur Musik“ von Oliver Gies.

Es wurden Assoziationen geweckt zu Farben, Klängen und Bewegungen mit den lettischen „Stars“ (Eriks Esenvalds), die nur von Pultlichtern der Sängerinnen und Sänger erhellt wurden im dunklen Saal, während wundersame halb mit Wasser gefüllte Wein- und Sektgläser am Rand gerieben mystische Klänge erzeugten. Ein grandioser chorischer Einfall! Ähnlich der Chorsatz „Across the vast eternal sky“, in dem der Norweger Ola Gjeilo Naturschilderungen und einen Blick in den Weltraum konzipiert hat, die von den PiccaDilly‘s umwerfend in Szene gesetzt worden sind.

„Kia Hora te Marino“ und „Baba Yetu“ (beide von Christopher Tin) hätten ihre unglaubliche Wirkung nicht erzielt ohne den Einsatz eines Instrumentaltrios. Eva Horners sicheres Taktgefühl, die spielerische harmonische Eleganz und das Eingehen auf den zu begleitenden Chor waren tragende Elemente. Am E-Bass steuerte Jörg Lanzinger starke „walking lines“ bei. Jacob Koch begeisterte mit Energie geladenen Drums-Solo-Breaks und war ein zuverlässiger, dynamisch angepasster rhythmischer Partner.

Fantastischer Konzertabend mit treffsicherer Moderation

Alles in allem ein fantastischer Konzertabend. Er löste zu Recht großen Jubel aus, der auch die treffsichere Moderation von Angelika Miller und Uli Dormans mit einschloss.