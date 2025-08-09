Fast 80 Veranstaltungen bei den Kulturtagen im Landkreis Dillingen

Das frisch gedruckte und veröffentlichte Programm für die Kulturtage 2025 im Landkreis Dillingen listet 78 Termine an insgesamt 24 Tagen zur alle zwei Jahre stattfindenden Veranstaltungsreihe auf. Vom 2. bis 26. Oktober haben Kulturinteressierte eine große Auswahl – und die Qual der Wahl. Im Rahmen einer Pressekonferenz stellte das Vorstandsteam des Vereins „Kultur und Wir“, der die Kulturtage organisiert, die Höhepunkte der kommenden Veranstaltungsreihe vor. Der Vorsitzende Heinz Gerhards betonte, dass das enorme Programm bereits das Ergebnis einer nicht einfachen Vorauswahl sei. Die Nachfrage von Kulturschaffenden aus der Region und darüber hinaus sei sehr groß. „Wir mussten einigen Bewerberinnen und Bewerbern mitteilen, dass es in diesem Jahr leider nicht klappt“, so Gerhards. Vielfalt und Regionalität seien zwei der wichtigsten Kriterien für die Zusammenstellung des Programms, das „für alle etwas bieten“ soll. Entsprechend diesem Vorsatz gibt es Veranstaltungen für Jung und Alt sowie für die unterschiedlichsten Interessen.

Musik, Literatur, Kunst, Theater, Konzerte und Vorträge, Workshops und Ausstellungen finden an verschiedensten Orten im Landkreis statt. Quadro Nuevo, die PiccaDillys (erstmals mit Kinder-/Jugendchor), die Gelben Saiten oder Feodora Mandel an der Harfe sind ebenso Highlights wie das „Aufsingen beim Wirt“ und mehrere hochkarätige Kirchenmusikevents oder auch das Konzert des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes ASM. Vorträge bekannter Persönlichkeiten wie Professor Harald Lesch stehen neben noch unbekannten „kleine Juwelchen“ auf dem Programm. „Von uns für uns“ sollen die Kulturtage sein. Deshalb finden sich viele regionale Kunstschaffende – darunter bekannte wie neue Namen – die es zu entdecken gilt. Auch im diesjährigen Schwerpunkt „Mundart“ spiegele sich dieser Ansatz wider, das erste schwäbische Poetentreffen verspreche gute Unterhaltung.

Kulturtage Dillingen 2025: Vorsitzender Heinz Gerhards präsentiert vielfältiges Programm

Das größte und außergewöhnlichste Projekt der Kulturtage ist das „Brückenbauer-Projekt“. Es bringt Jugendliche mit dem international bekannten, französischen Streetart-Künstler Christian Guémy zusammen. Schülerinnen und Schüler von Schulen im Landkreis werden sich im Rahmen des Projekts ausführlich mit historischen Persönlichkeiten ihrer Heimat beschäftigen, die als Brückenbauer zwischen Kulturen und Regionen gewirkt haben. In den beteiligten fünf Kommunen entstehen jeweils zwei Kunstwerke. Zudem ist eine zentrale Ausstellung geplant, in der die Kunstwerke für die Öffentlichkeit ausgestellt werden.

Günstiges Kulturangebot im Landkreis Dillingen

Landrat Markus Müller, Schirmherr der Veranstaltungsreihe, sieht in dem Kulturprogramm einen wichtigen Faktor dafür, dass es der Landkreis trotz schwieriger Zeiten in einem Ranking der lebenswertesten Landkreise unter die ersten sechs Plätze geschafft hat. Er dankte in diesem Zusammenhang besonders den Sponsoren für ihr großes Engagement im kulturellen Bereich. Heinz Gerhards fügte hinzu, dass die Veranstaltungen dank dieser zu einem günstigen Eintrittspreis, viele sogar mit kostenlosem Eintritt angeboten werden könnten und dadurch allen Bürgerinnen und Bürgern der Zugang zur Kultur ermöglicht werden könne.

Die Programmbroschüre ist im Landratsamt, in den Rathäusern, den Sparkassen und VR-Banken sowie in vielen Geschäften erhältlich, der Kartenvorverkauf hat begonnen.