„Filmfieber“: Preise gehen an Gymnasiasten aus Wertingen und Dillingen

„Filmfieber“ hieß der Wettbewerb im Rahmen der Landkreis-Jugendkulturtage Cooltur. Die Sieger wurden nun zur Ehrung ins Landratsamt Dillingen eingeladen. Dominik und Tobias Zettl und Lukas Trinkl können sich über einen Geldpreis für ihre eingereichten Filme freuen.

Regionalmanager Erik Laznik begrüßte für den Landkreis Dillingen als Veranstalter der vom Bayerischen Wirtschaftsministerium geförderten Veranstaltungsreihe die Gäste und bedankte sich bei allen, die bei der Abwicklung des Wettbewerbs beteiligt waren. Für den mit der Organisation betrauten Kulturverein DLG – Kultur und Wir betonte der Vorsitzende Heinz Gerhards, dass ein Filmwettbewerb für Jugendliche im ländlichen Raum eine gute Möglichkeit biete, Kreativität und Talent zu entfalten. Hier könnten eigene Geschichten erzählt und die Perspektiven der Jugendlichen geteilt werden.

Der Kultur-und-Wir-Vorsitzende lobt die eingereichten Filme

Gerhards lobte die eingereichten Filme: „Man erkennt deutlich, dass hier viele Ideen, kreative Gedanken und auch viel Arbeit eingeflossen sind.“ Die Jugendlichen gehen ins Gymnasium in Wertingen und Dillingen zur Schule und befassen sich alle schon länger bei ihrem Hobby, auch wenn sie erst zwischen 14 und 16 Jahre alt sind. Der von Landrat Markus Müller gestiftete Geldpreis wurde von Kultur und Wir auf 300 Euro aufgestockt und konnte so zur Hälfte an beide Teilnehmer vergeben werden. Die Jury hatte die Filme als gleichwertig vorne gesehen.

Gerhards möchte den Filmwettbewerb, der von Sonja Gastl von der Stadt Höchstädt angeregt und unterstützt wurde, auch bei einer möglichen Neuauflage von Cooltur in zwei Jahren gerne wieder ins Programm aufnehmen. Denn die anspruchsvolle Aufgabe, ein Drehbuch zu seiner Geschichte zu schreiben, und dann noch filmtechnisch mit allen damit zusammenhängenden vielen Fragen zu Drehort, Schauspielern, Requisiten oder Schnitttechnik gut zu lösen, sei ein wesentlicher Beitrag zur Jugendkultur in unserer Region. (AZ)