Das Dillinger Kino lockt viele Interessierte an

Ganz geschafft war die Betreiberfamilie Mayr/Penthaler nach den vielen Führungen im Rahmen der Jugend-Kulturtage Cooltur am Samstag. Mit so viel Interesse hatten sie nicht gerechnet. Claudia Mayr sagt: „Es war richtig was los, aber auch schön, da viele mehr zum Kino wissen wollten.“

Das Kino in Dillingen besteht seit 91 Jahren und ist seit 86 Jahren in Familienbesitz. Aus diesem Anlass wurde zusammen mit DLG – Kultur und Wir am Samstag ein eigenes Programm für Jugendliche zusammengestellt. Der Kulturverein organisiert für den Landkreis Dillingen als Veranstalter die vom Bayerischen Wirtschaftsministerium geförderte Veranstaltungsreihe. Auch Dillingens Oberbürgermeister Frank Kunz war zu Beginn der Führungen am Samstag um 11 Uhr mit dabei und ließ sich mit den Jugendlichen zur Technik, Geschichte, dem Betrieb und vielem mehr informieren. Gestartet wurde gleich in drei Gruppen, da schon viele wissbegierig vor dem Filmtheater anstanden.

Reduzierte Eintrittspreise locken ins Dillinger Kino

Angelockt wurden die Besucherinnen und Besucher zum Jubiläumsprogramm des Kinos mit reduzierten Eintrittspreisen am Samstag und Sonntag durch freies Klavierspiel. Schülerinnen und Schüler der Josef-Anton-Schneller Mittelschule gestalteten das vom Pianohaus Rapp gestiftete Klavier mit Filmmotiven.

„Gelungener Beitrag zu den Jugend-Kulturtagen“

Musikalisch eröffnet wurden die Filmtage durch Schülerinnen und einen Schüler der Mittelschule sowie die beiden Lehrerinnen Uschi Bredenbeck und Daniana Springer-Peixoto. Sie gaben an diesem letzten Ferienwochenende ein kleines Konzert vor dem Kino. Der Vorsitzende von Kultur und wir, Heinz Gerhards, dankte der Betreiberfamilie des Kinocenters Dillingen für diesen gelungenen Beitrag zu den Jugend-Kulturtagen und fand lobende Worte für die Darbietung und den tollen Einsatz der Schule für das Kino-Event. (AZ)