Aus ganz Bayern kommen Sänger zur ersten Dillinger Chorwoche

In der Lehrerakademie werden die Chorwochen stattfinden. Der prächtige Goldene Saal, in dem hier Michael Finck mit dem Ensemble Chorios singt, bietet ideale Voraussetzungen für intensive Proben.

Plus Chorsängerinnen und -sänger bis aus Tirol reisen im Mai zur Akademie für Lehrerfortbildung, um täglich sieben Stunden zu üben. Alles endet mit einem großen Abschlusskonzert.

Fast 200 Kinder, Jugendliche und Erwachsene haben sich beim Kreischorverband für die erste Dillinger Chorwoche vom 18. bis 21. Mai angemeldet. Damit sind die Erwartungen voll erfüllt, freut sich Geschäftsführer Stefan Wörle. Für die vier Tage voller Musik laufen die Vorbereitungen schon auf Hochtouren. Nur eine Chorgruppe bereitet noch Sorgen.

Erste Chorwoche in Dillingen vom 18. bis 21. Mai

Anmeldungen seien aus dem Landkreis Dillingen, Donauwörth, Nördlingen, Günzburg und weit darüber hinaus gekommen, berichtet Wörle. Etwa aus Oberbayern, der Oberpfalz, und dem schwäbischen Raum. 230 Kilometer fährt eine Teilnehmerin aus Villingen-Schwennigen. "Selbst eine Anmeldung aus Erl in Tirol", erklärt Wörle, habe man bekommen. "Die Mundpropaganda hat da viel gebracht." Eine Lehrkraft aus Gundelfingen etwa habe in München in einem Seminar von der Veranstaltung erzählt und damit bei vielen das Interesse geweckt. Denn die Veranstaltung findet nicht nur in der Lehrerakademie in Dillingen statt, sondern wird von dieser auch als Fortbildung für Lehrkräfte angeboten. 38 Personen nutzten dieses Angebot. Somit nehmen nicht nur 40 Kinder an der Chorwoche teil, sondern auch knapp 150 Erwachsene. Diese verteilen sich auf verschiedenen Chor-Kategorien.

