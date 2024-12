Christkindlmarkt im Autohaus Joas bringt Spende für Kartei der Not

Es war eine Premiere im Autohaus Joas in Dillingen. Dort gab es jetzt erstmals einen Christkindlmarkt. Unter anderem wurde das neue Modell des BMW X3 präsentiert, wie Juniorchefin Julia Joas berichtet. Die Singmäuse der städtischen Musikschule sorgten ebenso für vorweihnachtliche Stimmung wie das Ambiente mit Christbaum, Glühwein, Punsch und anderen Köstlichkeiten.

Jedes der 800 Lose brachte zwei Euro für die Kartei der Not

Gleichzeitig richtete das Autohaus eine Tombola zugunsten unseres Leserhilfswerks Kartei der Not aus. Pro Los gingen zwei Euro an die Kartei. Und bei insgesamt 800 Losen gab es 400 Gewinne, unter anderem zwei VIP-Karten für ein Spiel des Fußball-Bundesligisten 1. FC Heidenheim. „Das Motto ‚Gutes tun und gewinnen‘ kam sehr gut an“, sagt Julia Joas. Als die Hälfte der Zeit des Christkindlmarkts vorbei war, waren bereits alle Lose verkauft.

Am Ende kamen so 1600 Euro für das Leserhilfswerk zusammen. Geschäftsführer Edmund Joas und Juniorchefin Julia Joas überreichten die Spende jetzt an DZ-Redaktionsleiter Berthold Veh, der herzlich für die Aktion zugunsten der Kartei der Not dankte. So könne die Kartei Menschen in der Region helfen, die unverschuldet in Not geraten sind. Das Leserhilfswerk kann durch die Spenden aber auch Einzelprojekte wie den Ellinor-Holland-Begegnungsgarten im neuen Caritas-Sozialzentrum fördern, der in der Nachbarschaft des Autohauses Joas liegt. (bv)