Dillingen

vor 22 Min.

Ei, Ei, Ei: Die Dillinger Caritasfamilie bekommt tierischen Zuwachs

Sie sitzen Probe auf der Hühnerstange (von links): Aleaxnder Böse, Frank Kunz, Arnd Hansen und Verena von Janotta. Am Donnerstag war Startschuss für das große Brüten bei der Caritas in Dillingen.

Plus 39 Eier sind im Brutkasten. In wenigen Wochen sollen die Küken schlüpfen, die später im Ellinor-Holland-Begegnungsgarten leben und Menschen helfen sollen. Ein einmaliges Projekt, das die Kartei der Not möglich macht.

Von Simone Fritzmeier

In Reih und Glied liegen sie da. Manche haben eine rosafarbene Schale, andere schimmern sogar etwas grünlich. 39 Stück an der Zahl sind es. Anschauen ist erlaubt, anfassen nicht – und auf keinen Fall darf man den Deckel anheben. "Das wäre nicht gut", sagt Verena von Janotta und lächelt. Sie ist die "Oberbrutmama", wie sie der Dillinger Caritas-Geschäftsführer Alexander Böse am Donnerstag bezeichnet. Mit Augenzwinkern, aber durchaus ernst gemeint. Denn aus den kleinen Eiern, die nun im Brutkasten liegen, sollen mal große Stars werden. Böse formuliert es so: "Die Caritasfamilie wird größer und wir hoffen auf viele tierische Mitarbeiter." Bis dahin hat Verena von Janotta, die eigentlich Heilerziehungspflegerin ist, ein Auge auf die Eier. Sie sind ein Bestandteil eines einmaligen Projektes in der Region – des Ellinor-Holland-Begegnungsgartens.

Die Stadt Dillingen unterstützt mit 15.000 Euro

Die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung, finanziert zum weitaus größten Teil den Begegnungspark am Caritas-Sozialzentrum in Dillingen am Reitweg. Er soll nicht nur Menschen mit psychischen Problemen dienen, die bei der Caritas eine Anlaufstelle haben, sondern auch Besuchern und Besucherinnen, die dort Erholung suchen. Menschen sollen ungezwungen in Kontakt treten. Dabei sollen auch die gefiederten Hühner helfen. Die Haltung von Hühnern, die sich Studierende der Sozialen Arbeit an der Technischen Universität Augsburg bei diesem 350.000-Euro-Projekt ausgedacht haben, sind ein wichtiger Bestandteil im Gesamtprojekt. Die Stadt Dillingen steuert 15.000 Euro bei.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen