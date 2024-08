Das Dillikat-Festival lockt mit Vielfalt an Essen und Kulturen

Der Vormittag auf dem Dillikat-Festival im Dillinger Taxispark läuft schleppend an, denn es regnet. Als es jedoch gegen Mittag aufhört, strömen die Besucher in den Taxispark. Das Organisationsteam hat extra Holzplatten ausgelegt, falls die Wege zu matschig werden. Vor allem Familien und Pärchen besuchen das Dillikat, die Schlangen an den Essensständen werden zunehmend länger. Es gibt verschiedenste vegetarische und vegane Angebote, aber auch Fisch und Fleisch. Fast alles ist Bio, das ist Teil des Konzeptes. Seraphia Chevalier ist eines der vier Vorstandsmitglieder des Dillikat e.V., die das alljährlich stattfindende Festival organisieren: „Es soll hier nicht die typische Bratwurst in der Semmel oder mit Pommes geben“, erklärt sie.

Akara, Käsespätzle und Wasserbüffel: Die Gäste des Dillikat Festivals haben einiges zu probieren

Ziele des Vereins sind unter anderem die Förderung von Natur- und Tierschutz, was sich auch im Angebot des seit 2015 existierenden Festivals widerspiegelt: „Uns ist der bewusste Konsum von Fleisch wichtig“, erklärt Chevalier. Martina Grob von Schwabenbüffel aus Allmannshofen bietet an ihrem Stand Pulled Wasserbüffel an, einen Burger aus gezupften Wasserbüffelfleisch. Seit mehr als zehn Jahren halten sie und ihr Mann die Tiere auf ihren Weiden. Die Büffel verarbeiten sie zu Fleisch und Wurst. Auf kleinen, regionalen Festen wie dem Dillikat verkaufen sie zudem den Burger. Die Semmeln werden aus selbst angebautem Dinkel gemacht: „Gekauft wird er vor allem von Leuten, die probieren wollen, wie Wasserbüffel schmeckt“, sagt Grob. „Es ist ein sehr mageres Fleisch und schmeckt wie Rind mit Wildgeschmack.“

Ohne Fleisch geht es bei der Kulturküche WaDoh zu. Am südlichen Ende des Dillikat-Festivals bieten sie an ihrem Stand nigerianische Akara an, das sind Bratlinge auf Bohnenbasis: „Diese werden dann frittiert, wie Falafel“, erklärt Paul Agbih, Vorstand des Vereins. Akara gibt es entweder in einem Burger oder mit Reis: Dazu kann man zwischen zweierlei Soßen wählen: Es gibt Erdnusssauce oder einen Tomaten-Stew, einen nigerianischen Eintopf. Wer sich nicht entscheiden kann, nimmt einen Probierteller. Der Verkauf läuft gut, viele Menschen werden vom besonderen Geruch oder Agbihs blendender Laune angezogen.

Paul Agbih und ein Teil der Kulturküche WaDoh an ihrem Akara-Stand. Foto: Michael Stelzl

Auf der Bühne im Dillinger Taxispark treten verschiedene Bands und Tanzgruppen auf

Doch das Dillikat besteht nicht nur aus Essensständen, auch verschiedene Verkaufsstände und Vereine sind vertreten. Ebenso ist Liesse Ebengo dort. Sie ist vor etwa 15 Jahren aus Kinshasa, der Hauptstadt der Demokratischen Republik Kongo, geflohen und nach Dillingen gekommen. Mittlerweile lebt sie in Mödingen und arbeitet als Sprachcoach für Französisch. Zudem schreibt sie Bücher. Zuvor war Ebengo in der Pflege tätig. Beim Dillikat stellt sie ihr Erstlingswerk vor. „Moseka – eine Geschichte“ handelt von ihrer Flucht nach Deutschland. Für ihr zweites Buch sucht sie aktuell einen Verlag, zudem schreibt sie gerade an einem Märchenband.

Die verschiedenen Bands und Tanzeinlagen locken viele Menschen aus dem gesamten Landkreis Dillingen vor die Bühne. Foto: Michael Stelzl

Währenddessen treten über den gesamten Sonntag verteilt verschiedene Bands aus der Region auf der Bühne des Dillikat-Festivals auf. Auch die Kindertanzgruppe des Tanzsportclubs Dillingen zeigt ihre einstudierten Choreografien. Das Publikum zieht es vor die Bühne, eine ältere Dame im Rollstuhl bewegt sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten im Takt. „Seit der Regen weg ist, sieht es gut aus“, sagt Chevalier vom Organisationsteam. Sonst dominieren am frühen Nachmittag Classic-Rock und Evergreens, also Lieder, die weithin bekannt sind und viele mitsingen können. Als die ersten Takte von „Skandal im Sperrbezirk“ von der Spider Murphy Gang angespielt werden, fängt Paul Agbih von der Kulturküche an, mitzusingen und ruft zwischen den Strophen: „Los, tanzt alle den Boogie.“

Den Termin für das Dillikat-Festival im kommenden Jahr hat der Verein bereits festgelegt

Und nicht nur die Organisatoren und Betreiber sind mit dem Festival im Dillinger Taxispark zufrieden, auch den Gästen gefällt das Angebot. Jutta Koller aus Gundelfingen ist heuer zum ersten Mal gemeinsam mit ihrem Mann hier. Der leere Teller, zuvor mit Käsespätzle gefüllt, steht noch vor ihnen, gerade trinken sie ihr Hanfbier. Das ist ein Biermischgetränk mit fünf Prozent Hanfanteil. „Wir dachten uns, wir probieren das mal aus.“ Wenn man es nicht weiß, würde man den Unterschied gar nicht merken, sagt Koller.

Marlies Nitschke (v.l.), Nadja Hurler, Joachim Kien und Seraphia Chevalier organisieren gemeinsam das Dillikat Festival 2024 in Dillingen. Foto: Michael Stelzl

Das Dillikat findet jedes Jahr am letzten Sonntag im August statt. Der Verein selbst verkauft Getränke und Kuchen, um die Unkosten, etwa für den WC-Wagen und ein Spülmobil für das Geschirr, auszugleichen. „Einige Stände sind in jedem Jahr mit dabei, es kommen aber auch immer wieder neue hinzu“, sagt Chevalier. Etwa 25 Mitglieder hat der Verein, das Kernteam sind jedoch nur sechs Leute: „Wir haben das trotzdem gut gestemmt.“ Der nächste Termin steht auch schon fest: Am 25. August 2025 wird es das nächste Mal stattfinden, hoffentlich ohne morgendlichen Regen.