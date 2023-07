Das Dillinger Sailer-Gymnasium bekommt eine (kleine) PV-Anlage

Plus Das Sailer-Gymnasium hat ein großes Dach, auf das eine große Photovoltaikanlage passen würde. Eigentlich – denn der Kreistag will nicht viel Geld ausgeben.

Der Neubau des Johann-Michael-Sailer-Gymnasiums in Dillingen ist zum großen Teil abgeschlossen. Der neue Schulkomplex besitzt ein großes Dach - und angesichts von Klimawandel und eines stetig wachsenden Stromhungers in der Gesellschaft liegt es da nahe, dieses Dach mit einer PV-Anlage zu bestücken. Obwohl die Finanzsituation des Kreises durchaus prekär ist, haben einige positive Entwicklungen dafür gesorgt, dass für das laufende Jahr noch ein Budget von etwa einer halben Million Euro freigeworden ist, welches nun für Projekte verplant werden kann.

Aber zur Notwendigkeit des Ausbaus erneuerbarer Energien gehen in der Praxis die Meinungen weit auseinander - und das nicht nur im Bundestag, sondern auch im kleinen Dillinger Kreistag. Schon bei der Abstimmung selbst zeigte sich, dass es für die Mitglieder des Kreisausschusses in ihrer Sitzung keine echte Option war, eine große Investition zu tätigen. Denn obwohl der Fachmann vom beauftragten Ingenieurbüro Stark den Ausschussmitgliedern sechs Varianten präsentierte, wurde lediglich die von den Ingenieuren empfohlene ernsthaft besprochen und zur Abstimmung angeboten.