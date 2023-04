Der Dillinger Gartenbauverein steht vor der Auflösung

Seit 136 Jahren existiert der Gartenbauverein in Dillingen. Vorsitzende Dagmar Widmann erklärt, weshalb das Ende droht.

Die Vorsitzende des Vereins für Gartenbau und Landespflege stellt eine ernste Frage. "Soll es das gewesen sein?", schreibt Dagmar Widmann unserer Redaktion. Seit 1997 steht sie an der Spitze der Dillinger Gartler. Doch 136 Jahre nach der Gründung bewegt sich der Verein nun in schwierigem Fahrwasser. Wenn es nicht noch zu einer überraschenden Wende kommt, droht den Dillinger Gartlern das Aus. "Es muss an eine Auflösung des Vereins gedacht werden", sagt Widmann.

Aber warum nur? Die Mitgliederzahl sei in den vergangenen Jahren deutlich gesunken, informiert die Vorsitzende. Als sie vor mehr als 25 Jahren ins Amt kam, habe sie etwa 400 Einladungen zu den Mitgliederversammlungen verschickt. "Inzwischen haben wir nur noch 157 Mitglieder", berichtet Widmann. Die 78-Jährige sucht zudem einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin. Bisher erfolglos. Es sei schwierig, den Vorstand künftig zu besetzen.

"Gartenbauvereine funktionieren auf dem Dorf", sagt die Dillingerin

Widmann ist überzeugt, "dass Gartenbauvereine auf dem Dorf funktionieren, weil der Zusammenhalt dort größer ist". In der Stadt sei dies anders. Die Situation sei etwas zwiespältig. "Auf der einen Seite ist das Bewusstsein für den Wert eines schönen Gartens gestiegen, auf der anderen Seite sinkt aber die Bereitschaft, in Vereinen Verantwortung zu übernehmen", stellt Widmann fest. Sie habe zuletzt nur wenige Mitglieder gewinnen können. Die Kinder der Gartler und Gartlerinnen seien meist weggezogen.

Oft hätten auch die Gartencenter die Rolle des Vereins übernommen. Das Fachpersonal dort gebe viele Tipps für den Garten. Auch der Geräteverleih sei kein Argument mehr für den Eintritt in den Verein. Viele hätten jetzt selbst Vertikutierer und Häcksler. Fahrten zu Gartenausstellungen oder auch Fünf-Tages-Fahrten haben Dagmar Widmann und ihr Team angeboten. Gut gelaufen sei auch immer der Pflanzentausch, der ein- bis zweimal im Jahr stattgefunden habe. Und Tradition habe auch das Kräuterbuschenbinden zu Mariä Himmelfahrt. Der Dillinger Gartenbauverein brauche jetzt aber eine Erneuerung, eine junge Mannschaft, sagt Widmann.

Der Dillinger Kreisverbandsvorsitzende hat einen Tipp

Manfred Herian ist Vorsitzender des Dillinger Kreisverbands für Gartenbau und Landespflege. Der Landesverband habe seit dem Beginn der Corona-Pandemie etwa zehn Prozent an Mitgliedern verloren. "Im Kreisverband Dillingen schaut es aber besser aus", sagt der Kreisvorsitzende. Da sei der Mitgliederverlust mit etwa einem Prozent gering. Im Kreis Dillingen gebe es 60 Gartenbauvereine mit etwa 8100 Mitgliedern. Herian sieht auch für den Dillinger Verein Potenzial. "Wir müssen junge Leute mobilisieren." Im Unterliezheimer Verein habe man 20 neue Mitglieder gewinnen können, die alle unter 40 seien. Der Kreisvorsitzende aus Unterliezheim setzt auf die Aufnahme neuer Trends, es sei wieder in, sich autark mit eigenem Obst und Gemüse zu ernähren. Die Verarbeitung von Obst und Gemüse sei der Renner. "Die Milchsäuregärung ist voll im Trend", sagt Herian. Er zeigt, wie man Kraut einmacht und Rettich, Blumenkohl und Chinakohl verarbeitet.

Um die Auflösung des Dillinger Vereins abzuwenden, findet am Donnerstag, 4. Mai, um 19.30 Uhr eine außerordentliche Mitgliederversammlung in der Regens-Wagner-Kulturkneipe Chili statt. Herian wird dort zum Thema "Mit Leib und Seele gärtnern" sprechen. Vielleicht lässt sich ja dadurch bei Besucherinnen und Besuchern die Begeisterung fürs Garteln wecken. "Neben den Mitgliedern sind auch alle Garten- und Naturinteressierten eingeladen, denen an einer Fortführung des Vereins gelegen ist", sagt Widmann.

Der Dillinger Gartenbauverein besteht seit 1887. Gegründet als Bienenschutzverein, wurde der Verein 1899 in einen Bienenzucht- und Obstverein erweitert. 1935 erfolgte dann die Trennung der Vereine.