Der Garnisonsball in Dillingen soll ein rauschendes Fest werden

Ein rauschendes Fest soll er werden, der Garnisonsball am Samstag, 21. September, in Dillingen. Dazu laden das Informationstechnik-Bataillon 292 und die Stadt Dillingen gemeinsam um 19 Uhr in den Stadtsaal ein. Im September 2023 war mit einem Tag der offenen Tür und einem Garnisonsball das 125-jährige Bestehen der Dillinger Luitpoldkaserne gefeiert worden. „Es war der Wunsch unserer Soldaten und der Stadt, dass wir den Ball wiederholen sollten“, sagt Kommandeur Stefan Holland zur Neuauflage.

Gefeiert wird an diesem Abend die zehnjährige Patenschaft zwischen der Stadt Dillingen und dem IT-Bataillon 292. „Ich freue mich riesig auf diesen Garnisonsball“, teilt Oberstleutnant Holland mit. „Und ich bin auch schon am Üben, was das Tanzen betrifft“, fügt der Kommandeur hinzu. Der Ball habe eine ganz besondere Atmosphäre, die Resonanz im Vorfeld sei noch größer als im vergangenen Jahr. „Gute Musik, leckeres Essen, tolle Menschen“, so beschreibt Holland das Flair des gesellschaftlichen Ereignisses. Neben Kommunalpolitikern werden auch ehemalige Dillinger Kommandeure, Vertreter des österreichischen Patenbataillons aus St. Johann im Pongau und der aus Deisenhofen stammende Brigadegeneral a.D. Alfred Marstaller erwartet.

Kommandeur Stefan Holland: „Es ist nicht mein Abschiedsball“

Für Oberstleutnant Stefan Holland dürfte es auch aus einem anderen Grund ein besonderer Ball werden. Nach drei Jahren Dillingen wird der 48-Jährige am Freitag, 27. September, in einem Übergabeappell das Kommando des IT-Bataillons 292 an Torge Bornhöfft abgeben. „Es ist nicht mein Abschiedsball, auch wenn es zeitlich zusammenfällt“, sagt Holland. Der Kommandeur wechselt von Dillingen nach Berlin ins Verteidigungsministerium.

Bei Oberbürgermeister Kunz ist die Vorfreude auf den Garnisonsball ebenfalls spürbar. „Unser Ziel ist es, das traditionell gute Miteinander von Stadt und Bataillon an diesem Abend durch Gespräche, Begegnungen und Tanz weiter zu vertiefen“, sagt der Rathauschef. Das Gebirgsmusikkorps der Bundeswehr wird erneut klassische Tanzmusik ebenso wie moderne Hits bis tief in die Nacht spielen.

Der Vorverkauf im Netz läuft bis zum 17. September

Der Vorverkauf im Netz läuft bis 17. September. Derzeit sind unter https://kulturring-dillingen.reservix.de noch einige Sitzplatzkarten verfügbar. Diese kosten 61,50 Euro zuzüglich zwei Euro Servicegebühr und Versandkosten pro Bestellung. Im Eintrittspreis ist das Essen enthalten: entweder Tranchen von der Rinderlende mit Rosmarinkartoffeln und Marktgemüse an Cognac-Rahm-Soße oder Gemüselasagne mit Büffelmozzarella und Parmesan-Spinat-Soße. Der Einlass für Gäste mit Sitzplatzkarte ist bereits ab 18 Uhr. Zur Begrüßung steht ein Sektempfang an.

Gastgeber beim Garnisonsball am 21. September im Dillinger Stadtsaal: Oberstleutnant Stefan Holland (links) und Oberbürgermeister Frank Kunz mit seiner Frau Desiree. Foto: Berthold Veh

Alternativ gibt es die Möglichkeit, eine Flanierkarte für 32,90 Euro zuzüglich zwei Euro Servicegebühr und Versandkosten zu kaufen und ab 21 Uhr – dann ohne Sitzplatz und Menü – am Tanz und Feiergeschehen teilzunehmen. Auf alle Gäste wartet eine süße Überraschung in Form eines Dessert-Buffets um Mitternacht. (mit AZ)