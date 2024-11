Der TV Dillingen zieht an

Der Aufwind bei den Bezirksliga-Volleyballern der TV Dillingen hält an. Nach den ersten drei von insgesamt neun Saisonspieltagen haben sie sich auf Tabellenplatz zwei festgesetzt. Auch in Donauwörth setzten sie ihren Schlachtruf „Der TVD – zieht an!“ um und feierten Siege gegen die Gastgeber sowie Mauerstetten.

Trainer Andreas Ludewigt war erleichtert, dank seines großen Kaders beim Auswärtsspieltag in Donauwörth auf jeder Position mehrere Auswechselspieler zur Verfügung zu haben. Denn kaum hatte das Duell mit dem VSC Donauwörth begonnen, knickte Mittelangreifer Lukas Riesenegger unglücklich um und musste in der Folge mit gedehntem Außenband den Spielverlauf von außen folgen. Doch mit Waldemar Makelky und Torben Kimmerle standen zwei motivierte Angreifer für die Mitte zur Verfügung.

Zuspieler Edmond Atanaous Böhm steuerte das Dillinger Spiel routiniert und sorgte für den Gewinn der ersten beiden Sätze. Eine solide, unaufgeregte Leistung boten die beiden Außenangreifer Jonas Deckenbach und Tim Nölder. Mit direkten Angriffen, aber vor allem auch mit von Spielwitz geprägten Schlägen gegen den Block lieferten sie Punkt um Punkt.

Dillingen sortiert sich neu

Nach dem Wechsel auf der Zuspielerposition im dritten Satz zu Aleksandar Tsanko und einem Wechsel des Diagonalangreifers von Michael Makelk zu Mike Ell musste sich das Dillinger Team erst wieder neu sortieren. Auch wenn der dritte Durchgang knapp aus der Hand gegeben wurde, war der 3:1-Sieg zu keiner Zeit gefährdet (25:15, 25:19, 24:26, 25:16).

In der zweiten Begegnung ging es für Dillingen gegen Schlusslicht SV Mauerstetten ans Netz. Die Begegnung wurde standesgemäß klar 3:0 gewonnen (25:22, 28:26, 25:17). Dabei kämpfte das TVD-Team hauptsächlich mit sich selbst. Im zweiten Satz vergaben die Donaustädter mit acht Aufschlagfehlern und fehlerhaften Angriffen viele Ballpunkte an den Gegner. An der Konstanz gilt es deshalb bis zum Heimspieltag am 30. November zu arbeiten. Positiv ist neben den beiden Siegen, dass Ivan Wonenberg nach längerer Verletzungspause wieder ins Geschehen eingreifen konnte. (ALU)

TV Dillingen: Atanous-Böhm, Böhm, Deckenbach, Ell, Hartmann, Kimmerle, Ludewigt, A. Makelky, W. Makelky, Nöldner, Riesenegger, Tsanko, Wonenberg