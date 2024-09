Der Zauber der Dillinger Nacht

Caroline Feldengut-Kain hat an diesem Freitag vor dem Beginn der Dillinger Nacht nur eine bange Frage: Wie wird das Wetter? Die Prognosen der Meteorologen sind im Vorfeld der Großveranstaltung nicht die besten. Und immer wieder fallen dicke Regentropfen an diesem Nachmittag vom Himmel. Trotzdem: Die Organisatorin gibt für alle Fälle eine Devise aus. „Egal, wie die äußeren Bedingungen sind, wir werden eine schöne Dillinger Nacht haben“, sagt Caroline Feldengut-Kain. Und so kommt es auch. Die Menschen strömen am Abend in die Dillinger Innenstadt. Sie genießen den Zauber der Dillinger Nacht. Die beleuchteten Pylonen tauchen die Kapuziner- und Königstraße in ein mystisches Licht. Das Ganze hat ein bisschen italienisches Flair. „Wenn Dillingen so schön leuchtet, geht mir das Herz auf“, sagt Feldengut-Kain sichtlich entspannt.

Berthold Veh Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Dillingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bummel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis