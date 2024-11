Die Erich Pawlu-Literaturstiftung fördert Studierende und Forschende

Die 2024 neu gegründete Erich Pawlu-Literaturstiftung Dillingen fördert künftig durch Stipendien und Zuschüsse Studierende und Forschende im Fachbereich Literaturwissenschaft an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt (KU). Sie erinnert an den Schriftsteller Erich Pawlu und möchte literarisches Schaffen und die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Literatur unterstützen. Wer an der KU eine literaturwissenschaftliche Dissertation oder Masterarbeit schreibt, kann bei der Stiftung ab sofort ein Kurzzeitstipendium beantragen. Geförderte Doktoranden erhalten 1200 Euro pro Monat für bis zu drei Monate, Masteranden 800 Euro. Weiterhin vergibt die Erich Pawlu-Literaturstiftung Dillingen Stipendien zur Teilnahme an literaturwissenschaftlichen Konferenzen in Höhe von bis zu 300 Euro pro Antragsteller pro Jahr. Den jährlich stattfindenden Schreibwettbewerb „LiteraPur“ an der KU unterstützt die Stiftung außerdem künftig mit 1000 Euro.

Sein Sohn gründete die Stiftung

Stifter ist Dr. Christian Pawlu, der die Stiftung im Andenken an seinen Vater Erich Pawlu vor wenigen Monaten gründete. Erich Pawlu war ein überregional bekannter Dillinger Autor, der aus der nordmährischen Frankstadt stammt und dessen Familie nach dem Zweiten Weltkrieg vertrieben wurde. 1946 kam er zunächst in den heutigen Landkreis Eichstätt und machte 1953 am Reuchlin-Gymnasium in Ingolstadt Abitur. Nach dem Studium in München war er ab 1959 bis 1996 Lehrer am Johann-Michael-Sailer-Gymnasium in Dillingen. Die große Kreisstadt wurde für ihn bis zu seinem Tod 2022 zu einer zweiten Heimat.

Es gibt auch einen Literaturpreis in seinem Namen

Insgesamt brachte Pawlu es auf 20 Bücher und Tausende von Artikeln. Für seine schriftstellerische Tätigkeit wurde er auch ausgezeichnet, unter anderem mit dem Nikolaus-Lenau-Preis und dem Andreas-Gryphius-Preis. Die Erich Pawlu-Literaturstiftung Dillingen hat sich zur Erinnerung an den Autor der Förderung von Kunst und Kultur sowie der Heimatpflege verschrieben. Im Beirat der Stiftung sind u. a. Prof. Dr. Isabelle Stauffer (Neuere deutsche Literaturwissenschaft) und Prof. Dr. Sebastian Kürschner (Deutsche Sprachwissenschaft) von der KU vertreten. Neben den Stipendien an der KU lobt die Stiftung u.a. den „Erich-Pawlu-Literaturpreis“ für junge Autorinnen und Autoren aus und veranstaltet Literaturwettbewerbe für Schüler und Schülerinnen in Dillingen in Zusammenarbeit mit der dortigen Stadtbücherei. (AZ)