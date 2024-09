Die neue Lidl-Filiale in Dillingen erlebt einen Ansturm

Icon Vergrößern In den Räumen der einstigen Landmetzgerei Leo Schultz hat am Donnerstag die Metzgerei Heußler ihre 15. Filiale eröffnet. Die Stimmung beim Start war gut, viele Stammkunden kamen. Foto: Berthold Veh Icon Schließen Schließen In den Räumen der einstigen Landmetzgerei Leo Schultz hat am Donnerstag die Metzgerei Heußler ihre 15. Filiale eröffnet. Die Stimmung beim Start war gut, viele Stammkunden kamen. Foto: Berthold Veh

Bereits um 6.50 Uhr ist an diesem Donnerstagmorgen der Parkplatz vor dem neuen Lidl in der Otto-Brenner-Straße im Dillinger Norden komplett voll. Vor dem Einkaufsmarkt hat sich eine lange Kundenschlange gebildet. Auch Alfred Wasner aus dem Stadtteil Hausen hat sich dort eingereiht. „Ich bin wegen des Gutscheins da, den will ich mir sichern“, sagt Wasner. Hinter ihm steht der Steinheimer Daniel Sluka, auch ihn hat der 20-Euro-Einkaufsgutschein, der an die ersten 100 Besucher und Besucherinnen verteilt wird, zur Lidl-Eröffnung in den Dillinger Norden gelockt. Sluka ist optimistisch, dass er sich einen Gratis-Gutschein ergattern kann. „Das klappt leicht“, sagt der Steinheimer, denn er steht ziemlich weit vorn in der Schlange. Die Dillingerin Brit Beckert ist ebenfalls zuversichtlich. „Ich musste ohnehin früh raus, und jetzt will ich auch den Gutschein“, sagt sie.