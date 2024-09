Die Stadt Dillingen pocht darauf, „dass Lidl seine Zusage einhält“

Icon Vergrößern In der Otto-Brenner-Straße im Dillinger Norden eröffnet Lidl am Donnerstag seine neue Filiale. Foto: Berthold Veh Icon Schließen Schließen In der Otto-Brenner-Straße im Dillinger Norden eröffnet Lidl am Donnerstag seine neue Filiale. Foto: Berthold Veh

Lidl eröffnet am Donnerstag, 12. September, seine neue Filiale im Gewerbegebiet Siemensstraße. Dabei verspricht der Discounter seinen Kunden und Kundinnen in der Otto-Brenner-Straße 7 im Dillinger Norden einen Mehrwert. „Neueste Technik und eine ökologische Bauweise sparen Energie und setzen Maßstäbe im nachhaltigen Filialbau“, stellt das Unternehmen in einer Pressemitteilung fest. Die Eröffnungsfeier am Donnerstag beginnt um 7 Uhr. Für Kunden gebe es viele attraktive Angebote, beispielsweise ein Glücksrad, kostenlosen Kaffee oder Wertgutscheine. Bei der Stadt Dillingen hält sich die Euphorie allerdings in Grenzen. Oberbürgermeister Frank Kunz und der Dillinger Stadtrat zeigten sich zuletzt „maßlos enttäuscht“ über den Lidl-Konzern.