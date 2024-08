Die Wittislinger Straße in Hausen wird gesperrt

Autofahrern drohen in der kommenden Woche in der Landkreismitte einige Unannehmlichkeiten. Nach der Sanierung im Herbst muss die Dillinger Donaubrücke ab Dienstag, 3. September, schon wieder gesperrt werden. Wie das Staatliche Bauamt Krumbach mitgeteilt hat, wird die beauftragte Firma nach den Reparaturarbeiten im vergangenen Jahr nun auf eigene Kosten nachbessern. Der Verkehr wird über die Donaubrücke in Höchstädt und die Auwaldbrücke in Lauingen umgeleitet.

Gesperrt ist in Dillingen auch der Stadtberg. Das Unternehmen „Schwaben Regenerativ“ schließt in diesen Tagen während der schulfreien Zeit weitere Haushalte an das Dillinger Nahwärmenetz an. „Der Stadtberg soll bis zum Ende der Ferien wieder befahrbar sein“, teilt der städtische Pressesprecher Jan Koenen unserer Redaktion mit. Die Umleitung ist vor Ort ausgeschildert.

Icon Vergrößern Die Dillinger Donaubrücke ist wegen Nachbesserungsarbeiten bei der Sanierung vom vergangenen Herbst ab dem kommenden Dienstag, 3. September, bis voraussichtlich Samstag, 7. September, gesperrt. Foto: Jan Koenen, Stadt Dillingen Icon Schließen Schließen Die Dillinger Donaubrücke ist wegen Nachbesserungsarbeiten bei der Sanierung vom vergangenen Herbst ab dem kommenden Dienstag, 3. September, bis voraussichtlich Samstag, 7. September, gesperrt. Foto: Jan Koenen, Stadt Dillingen

Im Stadtteil Hausen gibt es nächste Woche ebenfalls eine Sperrung. Seit Monaten wird dort das neue Baugebiet an der Wittislinger Straße erschlossen. Hier entstehen rund 50 Bauplätze. Voraussichtlich Ende dieses Jahres soll die Bewerbungsphase beginnen, 2025 könnte dann der Verkauf der ersten Grundstücke beginnen, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Jetzt geht es an die Straßenbauarbeiten zum Anschluss des neuen Baugebiets an die Wittislinger Straße. Ab der kommenden Woche ist die Straße daher in einem Teilstück nicht befahrbar, eine Umleitung ist vor Ort ausgeschildert.

Icon Vergrößern Der Stadtberg in Dillingen ist voraussichtlich bis zum Ende der Ferien gesperrt. Foto: Jan Koenen, Stadtverwaltung Icon Schließen Schließen Der Stadtberg in Dillingen ist voraussichtlich bis zum Ende der Ferien gesperrt. Foto: Jan Koenen, Stadtverwaltung

Wie die Stadt mitteilt, hat die Sperrung auch Auswirkungen auf den Busverkehr: So muss die Bushaltestelle „Wittislinger Straße“ im Zuge der Bauarbeiten versetzt werden und ist daher während des Umbaus nicht anfahrbar. Dies wirke sich auch auf die Haltestelle „Richwinallee“ aus, die in dieser Zeit ebenfalls nicht angesteuert werden kann. Pendler werden gebeten, während der Bauphase die Haltestelle in der Schultheißstraße zu nutzen. Die Einschränkungen gelten voraussichtlich bis Anfang November, dann soll die Erschließung des Baugebiets abgeschlossen sein.

Die B16 ist ab Montag zwischen Lauingen und Gundelfingen gesperrt

Eine größere Herausforderung steht Autofahrern und Autofahrerinnen ab dem kommenden Montag, 2. September, im westlichen Landkreis bevor. Wegen einer notwendigen Sanierung wird die Bundesstraße 16 zwischen den Anschlussstellen Lauingen-Ost und Gundelfingen (Anschlussstelle B492) gesperrt. Der Verkehr wird über Gundremmingen/Offingen umgeleitet. (mit AZ)