Dillingen feiert Cameron Carpenter – den „Lang Lang der Orgel“

Icon Vergrößern Eine Spende von 800 Euro überreichte der Förderverein Dillinger Basilikakonzerte an die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung: (von links) Vorsitzende Gertrud Olbrich, der Zweite Vorsitzende Norbert Bender, Mitgliederbeauftragte Monika Simper, Cameron Carpenter, DZ/WZ-Redaktionsleiter Berthold Veh und der künstlerische Leiter des Orgelsommers, Axel Flierl. Foto: Berthold Veh Icon Schließen Schließen Eine Spende von 800 Euro überreichte der Förderverein Dillinger Basilikakonzerte an die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung: (von links) Vorsitzende Gertrud Olbrich, der Zweite Vorsitzende Norbert Bender, Mitgliederbeauftragte Monika Simper, Cameron Carpenter, DZ/WZ-Redaktionsleiter Berthold Veh und der künstlerische Leiter des Orgelsommers, Axel Flierl. Foto: Berthold Veh

Jan-Niclas Fenger ist erstmals Gast beim Dillinger Orgelsommer. „Ich habe in der Zeitung gelesen, dass Cameron Carpenter, der Rockstar der Orgel, in die Basilika kommt, und den wollte ich hören“, sagt der Dillinger. Mit diesem Wunsch ist Fenger am Samstagvormittag nicht allein. Etwa 600 Besucher und Besucherinnen wollen den Ausnahmekünstler hören, der überall auf der Welt Konzerte gibt. Das ist der bisherige Rekordbesuch bei der Veranstaltungsreihe, die der Förderverein Dillinger Basilikakonzerte zum 18. Mal ausgerichtet hat.