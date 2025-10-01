Dillingen dreht auf: 30 DJs an acht Veranstaltungsorten

Die Musiknacht Dillingen feiert am Samstag, 4. Oktober, ihr Comeback – unter dem Motto „Vinyl Spezial“. Ab 19 Uhr verwandeln sich acht Spielstätten in eine große Klangroute: Mit dabei sind Stadtstrand, Kings Road Pub, Peng und Pane, die Havana Cocktailbar, Rhymes Club, Lucaffe, Cozy und Buddy. Das Praktische: Ein Ticket öffnet überall die Türen, spontanes Location-Hopping ist ausdrücklich erwünscht.

Tickets gibt es im Vorverkauf und an der Abendkasse

Vorverkauf-Tickets gibt’s unter musiknacht-dillingen.de bis kurz vor Beginn der Veranstaltung, sowie bei Beginn der Veranstaltung an der Abendkasse.

Die Resonanz bei der Premiere war hervorragend

Die Resonanz bei der Premiere im vergangenen Jahr war hervorragend. Die Veranstalter um Manuel Ninic und Alexander Hirsch konnten in diesem Jahr dem Wunsch nachgehen, eine eigene Location mit Hip Hop, sowie R‚n‘B zu bespielen. Wer, Wann und Wo seine Künste darbietet, ist auf der Web-Seite musiknacht-dillingen.de ersichtlich sowie zusätzlich auf den Social-Media-Kanälen der Musiknacht Dillingen unter Timetable. (AZ)