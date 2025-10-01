Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Donau Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Dillingen
Icon Pfeil nach unten

Dillingen dreht auf: 30 DJs am 4. Oktober an acht Veranstaltungsorten

Dillingen

Dillingen dreht auf: 30 DJs an acht Veranstaltungsorten

Die zweite Dillinger Musiknacht geht am Samstag, 4. Oktober, über die Bühne. „Vinyl Spezial“ lautet das Motto.
    • |
    • |
    • |
    30 DJs sind bei der zweiten Dillinger Musiknacht dabei. Bei der Premiere legten Jonas Weiler (links) und Chris Wolf in der Havana Bar auf.
    30 DJs sind bei der zweiten Dillinger Musiknacht dabei. Bei der Premiere legten Jonas Weiler (links) und Chris Wolf in der Havana Bar auf. Foto: Berthold Veh (Archivbild)

    Die Musiknacht Dillingen feiert am Samstag, 4. Oktober, ihr Comeback – unter dem Motto „Vinyl Spezial“. Ab 19 Uhr verwandeln sich acht Spielstätten in eine große Klangroute: Mit dabei sind Stadtstrand, Kings Road Pub, Peng und Pane, die Havana Cocktailbar, Rhymes Club, Lucaffe, Cozy und Buddy. Das Praktische: Ein Ticket öffnet überall die Türen, spontanes Location-Hopping ist ausdrücklich erwünscht.

    Tickets gibt es im Vorverkauf und an der Abendkasse

    Vorverkauf-Tickets gibt’s unter musiknacht-dillingen.de bis kurz vor Beginn der Veranstaltung, sowie bei Beginn der Veranstaltung an der Abendkasse.

    Die Resonanz bei der Premiere war hervorragend

    Die Resonanz bei der Premiere im vergangenen Jahr war hervorragend. Die Veranstalter um Manuel Ninic und Alexander Hirsch konnten in diesem Jahr dem Wunsch nachgehen, eine eigene Location mit Hip Hop, sowie R‚n‘B zu bespielen. Wer, Wann und Wo seine Künste darbietet, ist auf der Web-Seite musiknacht-dillingen.de ersichtlich sowie zusätzlich auf den Social-Media-Kanälen der Musiknacht Dillingen unter Timetable. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden