Mehr Leben in der Innenstadt: Mitten in Dillingen kann man bald Eislaufen

In Dillingen soll es am Nikolaustag, 6. Dezember, eine echte Bescherung geben. Auf dem Parkplatz der Grundschule neben der Kapuzinerstraße wird in den kommenden Tagen eine Schlittschuhbahn aufgebaut. „Das soll eine Attraktion im Dillinger Zentrum werden“, sagt der Vorsitzende des Vereins Image Plus, Alexander Jall. Ziel sei es, Menschen in der Advents- und Weihnachtszeit in die Dillinger Innenstadt zu locken. „Wir wollen das Einkaufserlebnis und die Aufenthaltsqualität in Dillingen stärken“, betont Jall.

Der Vorstandsvorsitzende der VR-Bank Donau-Mindel hat das Projekt jüngst während der Versammlung der Wirtschaftsvereinigung in der Nusseralm präsentiert und dabei die volle Zustimmung der Mitglieder erfahren. Im Grunde wollte der Stadtmarketingverein bereits vor den Zeiten der Coronapandemie eine Schlittschuhbahn auf den Weg bringen, informiert Jall. 2023 fasste Image Plus den Beschluss, das Projekt umzusetzen. Der Vorsitzende weist darauf hin, dass einige Städte in der Umgebung im Winter Schlittschuhbahnen aufgebaut haben – etwa Heidenheim und Donauwörth.

Hier im Pausenhof der Grundschule wird die Eislaufbahn aufgebaut.

Jall und sein Team erhoffen sich, dass dieses Wintersportangebot zu einem Magneten für Kinder, Jugendliche und Erwachsene wird und so auch den Handel in der Innenstadt belebt. In der Adventszeit gebe es mit dem Christkindlesmarkt, dieses Mal vom 13. bis 15. Dezember, nur eine Großveranstaltung, bei der scharenweise Besucher und Besucherinnen in die Kreisstadt kommen. An den anderen Wochenenden soll nun die neue Attraktion Schlittschuhbahn Gäste anlocken. Image Plus hat sich dies einiges kosten lassen. Von einem höheren fünfstelligen Euro-Betrag ist die Rede. Alexander Jall nennt auf Anfrage keine genaue Zahl, die Kosten seien mit der Anschaffung eines „gehobenen Mittelklassewagens“ vergleichbar.

Schlittschuhbahn in Dillingen wird am 6. Dezember eröffnet

Die neue Schlittschuhbahn soll am Freitag, 6. Dezember, im Pausenhof der Dillinger Grundschule eröffnet werden. Das Engagement des Vereins und der Stadt greift hier ineinander. Image Plus finanziere das Projekt, der städtische Bauhof helfe beim Aufbau, und betrieben werde die Bahn vom Dillinger Kulturring, wie Jall erläutert. In einer Hütte werden Getränke und Imbiss angeboten. Und damit das Eislaufen richtig Spaß mache, gebe es Musik. Neben der professionellen Bande hat der Verein auch eine Schleif- und eine Reinigungsmaschine gekauft, zudem zwei Fahrhilfen für Kinder mit dem Namen „Polarbär“ sowie „150 Paar Leih-Schlittschuhe in allen Größen“, teilt Jall mit. Bei der zehn mal zwölf Meter großen Bahn handelt es sich im Übrigen um eine Fläche aus Kunststoff, nicht aus echtem Eis. Dieser Kunststoff besteht aus sogenanntem „Bio-Plastik“ und ist aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt, nicht aus Erdöl. Der Image-Plus-Vorsitzende sagt: „Der Nachhaltigkeitsgedanke hat beim Kauf der Bahn eine wichtige Rolle gespielt, ebenso wie die Strapazierfähigkeit und Dauerhaftigkeit des Materials.“ Die Kunst-Eislaufbahn soll zukünftig jedes Jahr zum Einsatz kommen.

Eintritt und Öffnungszeiten: Die Infos zur Eislaufbahn in Dillingen

Die Öffnungszeiten sind werktags von 16 bis 20 Uhr sowie an Wochenenden von 11 bis 20 Uhr. Der Eintritt zur Kunsteisbahn ist frei. Schlittschuhe können für drei Euro ausgeliehen werden, informiert der Image-Plus-Vorsitzende. Wer eigene Schlittschuhe mitbringt, müsse sie einmalig schleifen lassen. Dafür werden ebenfalls drei Euro fällig. Die Schlittschuhbahn soll bis zum Ende der Weihnachtsferien stehen bleiben – also bis Heilig-Drei-König am 6. Januar.

Mitglieder der WV Dillingen werteten die Investition von Image-Plus als „tolle Geschichte“. Die einzige Frage war, ob sich die Grundschule Dillingen durch die Schlittschuhbahn nicht gestört fühle. Rektorin Martina Ott bestätigt, dass die Schule dem Projekt zugestimmt habe. „Wir wollten der Stadt entgegenkommen, damit sie die Schlittschuhbahn ausprobieren kann“, sagt die Schulleiterin.

Oberbürgermeister Frank Kunz freut sich, dass durch die Schlittschuhbahn ein weiterer Impuls für die Belebung der Dillinger Innenstadt gegeben werde. „Unsere Kapuzinerstraße hat sich in den zurückliegenden Jahren stark entwickelt – zuletzt mit der Neugestaltung des Areals an der St.-Wolfgang-Kapelle“, stellt Kunz fest. Der Stadt sei es wichtig, dass neben dem vielfältigen Einkaufsangebot auch Verweilqualität geboten ist. Mit der neuen Schlittschuhbahn, so der Rathauschef, „wollen Image Plus und die Stadt im Schulterschluss die örtlichen Händler unterstützen und die heimische Wirtschaft fördern“.

Wintersportvergnügen: Pflanzen Spengler in Dillingen hat ebenfalls eine Schlittschuhbahn aufgebaut.

Eine 70 Quadratmeter große Eislaufbahn hat in diesen Tagen auch die Firma Pflanzen Spengler in ihrem Gartencenter im Dillinger Norden aufgebaut. „Wir wollten parallel zu unserer Adventsausstellung Kindern etwas bieten“, erläutert Geschäftsführer Alexander Spengler auf Anfrage. Die Eislaufbahn bleibe bis Weihnachten stehen, sie werde gut angenommen und soll auch in den kommenden Jahren aufgebaut werden.