BSH Hausgeräte investiert Millionen in Dillingen

Die Zahl der bereitgelegten Spaten ist mit 18 rekordverdächtig. Sie zeigt, dass im Dillinger Geschirrspülerwerk eine bedeutende Investition ansteht. Am Montagmittag startet die BSH Hausgeräte in der Kreisstadt den Bau eines automatischen Kleinteilelagers. „Der Spatenstich markiert einen wichtigen Meilenstein für unseren Standort“, betont Werkleiter Claus Köther bei der Zeremonie. Schrauben, Winkel, Plastikteile werden ab dem Jahr 2027 von diesem Lager aus automatisch ans Band gefahren. Der BSH-Konzern wird einen zweistelligen Millionen-Euro-Betrag in das neue Lager investieren, erklärt Köther auf Anfrage.

