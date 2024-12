Gutes tun auf dem Dillinger Christkindlesmarkt

Icon Vergrößern Der Dillinger Christkindlesmarkt hat einen Ansturm erlebt. Mehr als 20.000 Besucher genossen am Wochenende die vorweihnachtliche Atmosphäre im Schlossinnenhof und im Schlossgarten. Foto: Berthold Veh Icon Schließen Schließen Der Dillinger Christkindlesmarkt hat einen Ansturm erlebt. Mehr als 20.000 Besucher genossen am Wochenende die vorweihnachtliche Atmosphäre im Schlossinnenhof und im Schlossgarten. Foto: Berthold Veh

Die Marinesoldaten vom Ausbildungszentrum Uboote aus Eckernförde boten den begehrten Küstenglühwein an. Foto: Karl Aumiller

Der Dillinger Christkindlesmarkt hat einen Ansturm erlebt. Mehr als 20.000 Besucher genossen am Wochenende die vorweihnachtliche Atmosphäre im Schlossinnenhof und im Schlossgarten. Foto: Karl Aumiller

Das bezaubernde Ambiente des Dillinger Christkindlesmarkts sorgt am Wochenende für weihnachtliche Stimmung. Und der Ansturm auf den Adventsmarkt im Schlossinnenhof und dem Schlossgarten ist überwältigend. Bis Sonntagabend dürften in der Tat mehr als 20.000 Gäste den größten Weihnachtsmarkt im Landkreis gesehen haben. Die Dillingerin Hendrika Dümpelmann hat eine einfache Erklärung für den Run: „Der Dillinger Christkindlesmarkt ist der schönste im Landkreis.“ Bei den Besuchern und Besucherinnen kommt die Traditionsveranstaltung ausnehmend gut an. Dazu trägt auch das ideale Wetter bei.

Stimmungsvolle Beleuchtung der Schlossmauer: Der Dillinger Christkindlesmarkt hat am Wochenende erneut Besucherscharen angelockt. Foto: Berthold Veh

Der Duft von Glühwein und gebrannten Mandeln weht durch den Dillinger Schlossgarten. Hier und im Schlosshof können sich die Besucher und Besucherinnen über eine stimmungsvolle Atmosphäre zwischen festlich geschmückten Ständen freuen. Das zauberhafte Ambiente lässt Weihnachtsstimmung aufkommen. Etwa 70 Aussteller bieten dabei Weihnachtsdeko über Schmuck bis zu Strickwaren ein umfassendes Sortiment an. Auch kulinarisch gibt es eine Auswahl, die keine Wünsche offen lässt. Von Bratwürsten, Käsespätzle, Schokofrüchten und heißen Maroni bis zum Erbseneintopf. Da ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Beim Lions Club gab es für den guten Zweck auch die beliebte Feuerzangenbowle. Bernd Bley und Wolfgang Fink kamen beim Füllen der Tassen kaum nach. Foto: Berthold Veh

Für viele Vereine und Organisationen bietet der Dillinger Christkindlesmarkt die Gelegenheit, Gutes zu tun. Viel Zulauf erfährt die Losbude von Round Table 154 Dillingen-Lauingen an. Von selbstgestrickten Socken bis hin zu einer Heißluftfritteuse kann man hier tolle Preise gewinnen. Auch ein zweiter Stand gehört zu Round Table. Hier gibt es heiße Cocktails. Die Einnahmen kommen dem Kreisjugendring zugute. „Familien, die sich Angebote im Ferienprogramm, wie zum Beispiel das Zeltlager, nicht leisten können, sollen unterstützt werden“, erklärt Präsident Jakob Wiedemann.

Die Einnahmen für Flammkuchen und Glühwein gehen an Ida

Auch beim Stand des Spielmannszugs Dillingen wird Gutes getan. Die Einnahmen für Flammkuchen und Glühwein gehen an die kleine Ida aus Mörslingen, die an Leukämie erkrankt ist. Ihre Mutter musizierte im Spielmannszug Dillingen. Deshalb will der Verein sie nun mit unterstützen. Auch der Lions Club Dillingen mit Präsidentin Daniela von Hauch spendet unter anderem an die Familie des Mädchens, das beim Kampf gegen den Krebs einen Rückschlag erlitten hat. „Dein Pfand für Ida“, lautet das Motto der Aktion. Außerdem kommt ein großer Teil der Einnahmen dem Leserhilfswerk unserer Zeitung, der „Kartei der Not“, zugute. Das Highlight im Angebot ist die beliebte Feuerzangenbowle. „Die schmeckt unglaublich“, sagt ein Besucher des Standes. Außerdem gibt es Glühwein, Punsch und Flammkuchen in verschiedenen Ausführungen bis hin zu vegan im Sortiment. Der Lions Club ist bereits zum elften Mal auf dem Dillinger Christkindlesmarkt. „Es macht jedes Jahr Spaß“, erzählt der Hauptverantwortliche des Abends, Wolfgang Fink. Die Leute seien sehr aufgeschlossen und nett.

Am Stand des Spielmannszuges Dillingen wurde ebenfalls für die kleine Ida gesammelt. Foto: Lioba Reiter

Einen Ansturm erleben auch die Soldaten des Dillinger IT-Bataillons 292, die gegen eine Spende den beliebten Erbseneintopf servieren. „Wir sind hier gerne dabei“, sagt der neue Kommandeur Torge Bornhöfft. Einen Run erlebt traditionell der Stand des Ausbildungszentrums Uboote aus Eckernförde. Mehr als 800 Kilometer sind die Marinesoldaten und Soldatinnen von Schleswig Holstein nach Dillingen gefahren. „Wir kommen alle sehr, sehr gerne nach Dillingen – alle sind freiwillig dabei“, betont Fregattenkapitän Nils Kirschall. Dieses Mal werden der beliebte Küstenglühwein und der alkoholfreie Kinderpunsch für eine Sommerfreizeit für Kinder in Eckernförde verkauft.

Dillinger Faschingsfreunde haben Plätzchen für den Adventsmarkt gebacken

Bei den Dillinger Faschingsfreunden gibt es Plätzchen, die von der Jugend des Vereins selbst gebacken wurden. Außerdem kann man sich mit Glühwein, Eierlikör und Tee aufwärmen. „Wir sind für die gute Stimmung zuständig“, heißt es von den Standbetreiberinnen. Ausgefallene Getränke gibt es auch beim Stand des „Edlen Ecks“ aus Gundelfingen. Neben klassischem Glühwein und Punsch kann man hier auch einen „Hot Shot im Dubai-Style“ bekommen. Inhaber Hannes und Sonja Wenger sind das erste Mal auf dem Dillinger Christkindlesmarkt. Ihnen gefällt das Ambiente. „Wir freuen uns von Gundelfingen auch nach Dillingen kommen zu dürfen“, sagen die beiden.

„Angenehme Preise“ sagen Gästen aus Sontheim/Brenz zu

Siegfried und Brigitte Kitzinger wärmen sich gerade an einem „Heißen Himbi“ auf – weißer Glühwein mit Himbeerschuss. Dem Paar aus Holzheim gefällt der Markt. „Ziemlich viel los“, meint Brigitte Kitzinger. Auch ein Ehepaar aus Sontheim an der Brenz besucht jedes Jahr den Dillinger Christkindlesmarkt. Er sei „heimelig, nicht zu groß – und das Ambiente ist herausragend“. Auch die „angenehmen Preise“ sagen den beiden zu. Andrea Wagner, Anja Bäuerle und Daniela Wörner sind ebenfalls jedes Jahr auf dem Weihnachtsmarkt. „Wir machen das zu einer Tradition“, erläutert das Trio. Den Markt empfinden sie als „immer wunderschön“. Das romantische Ambiente im Park und die gemütliche, heimelige Stimmung gefalle ihnen besonders.

Gefragt war der Erbseneintopf des Dillinger IT-Bataillons 292. Foto: Berthold Veh

Beim Bummeln über den Markt läuft einem zwangsläufig auch „Singing Santa Claus“ (Elmar Falke) mit seinem Gnom (Christine Klee) über den Weg. Mit amerikanischen Weihnachtsliedern sorgt das Duo für heitere Weihnachtsstimmung. Wer weiß, vielleicht kann man ihm einen Wunsch zuflüstern, den er zusammen mit dem Christkind erfüllt.