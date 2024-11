Lions-Adventskalender: Die Gewinner-Lose sind gezogen

Die Gewinnerlose für die 314 Preise im Wert von 25.542 Euro bei der Adventskalenderaktion des Lions-Club Dillingen stehen fest. Unter der Aufsicht von Notarin Sonja Egner wurden diese gezogen und protokolliert.

Schirmherr der Aktion ist erneut Oberbürgermeister Frank Kunz. Er spricht von einer „bärenstarken Aktion“. Der Dillinger Rathauschef bedanke sich im Namen der Stadt und aller Bedürftiger für die Organisation von einer der größten Spendenaktionen in der Region. Der komplette Erlös des Kalenders kommt sozialen Projekten in der Region zugute, darunter auch dem Leserhilfswerk unserer Zeitung, der Kartei der Not.

Alle 6666 Adventskalender der Dillinger Lions sind verkauft worden

Enno, der Sohn der Lions-Präsidentin Daniela von Hauch, durfte als Glücksfee das erste Los ziehen. Ab dem 1. Dezember werden die Gewinnnummern täglich in der Donau Zeitung, der Wertinger Zeitung und im Internet veröffentlicht. Bei der diesjährigen Aktion des Lions-Clubs sind erneut alle 6666 Adventskalender verkauft worden.