Lokalpolitik für Anfänger: „Sie werden ein Stück Privatsphäre abgeben müssen!“

„Die Einladung ist form- und fristgerecht erfolgt“ und „Ich schwöre Treue dem Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland und der Verfassung des Freistaates Bayern. Ich schwöre, den Gesetzen gehorsam zu sein und meine Amtspflichten gewissenhaft zu erfüllen. Ich schwöre, die Rechte der Selbstverwaltung zu wahren und ihren Pflichten nachzukommen, so wahr mir Gott helfe.“ Kann man so in einen spannenden Vortrag einsteigen, der dazu dienen soll, „Lust auf kommunales Engagement zu wecken“, so wie es in der Einladung zu einem Informationsabend im Dillinger Kulturzentrum Colleg postuliert wurde? Man kann.

Zur Kommunalwahl am 8. März 2026 ist es zwar noch etwas hin, doch in der Region gibt es so manchen, der sich überlegt, sich ehrenamtlich politisch für seine Stadt oder sein Dorf zu engagieren. Kreisrat Joachim Hien beschrieb anderthalb Stunden lang einer Handvoll Interessierter, dass ein Mandat zur Bürgervertretung im Rathaus oder Landratsamt weitaus mehr als einen Allerweltsjob darstellt. Und da gehören, wie Hien verdeutlichte, eben auch diese trockenen, formalistischen Sätze dazu.

Lokalpolitik für Anfänger wird in Dillingen erklärt: Auch Frust gehört dazu

Dennoch hingen die meist jungen Gäste wie gebannt an den Lippen des 72-Jährigen, der wirkte wie ein alter Hase, allerdings selbst erst seit 2020 „im Geschäft“ ist: Seit 2020 sitzt Hien für die Grünen im Kreistag und ist einer der Landrats-Stellvertreter.

Vorne, unterm Deckengewölbe des historischen Gebäudes, das etwas an einen Sitzungssaal erinnert, machte der Redner das Amt schmackhaft, ohne dabei auch den Frust unter selbigem zu vergessen. Irgendwie schaffte es der schlacksige Lokalpolitiker, die Anwesenden zu überzeugen: „Ihr sollt am Ende des Abends heimgehen und denken, was der kann, das kann ich auch.“ Apropos zu Hause: „Ich gehe davon aus, dass Sie mit Ihrer Familie schon darüber gesprochen haben, was Sie zu tun gedenken“, schickte der Referent des Abends – eventuell sogar als kleinen Warnschuss – in den ehrwürdigen Raum. „Sie stehen bisweilen tief im öffentlichen Rampenlicht und werden ein Stück Privatsphäre zwar nicht aufgeben, aber abgeben müssen“, warnte Hien.

Daher wolle er großen Respekt gegenüber jenen bekunden, die sich auf ein solches Vorhaben einlassen: „Auch bei mir hat sich manches verändert, etwa dass man vielleicht nicht mehr so gschlampert daherkommen darf“, schmunzelte Hien. Er gab zu, „beim ersten Mal“ am Beratungstisch ziemlich aufgeregt dagesessen zu haben. Aber selbst die eingangs erwähnte Eidesformel werde einem vorgelesen und den letzten Halbsatz – „so wahr mir Gott helfe“ – den dürfe man laut Gemeindeordnung auch weglassen.

„Man muss lernen, mit Niederlagen umgehen zu können“

Joachim Hien sparte auch nicht an vermeintlichen Binsen: „Bereiten Sie sich auf die Sitzungen im Rat und den Ausschüssen gut vor – schließlich wollen Sie ja mitreden und gute Argumente sammeln, die dann vorgetragen werden können.“ Was er „heimlich“ mit auf den Weg gab: „Ich habe mir die Straße, um die es in der Beratung am nächsten Tag gehen sollte, zuvor mal angesehen.“ Man solle dann mit seiner Meinung bloß nicht hinterm Berg halten. Aber kurz darauf folgte dann das bei Hien immer wieder in seinen Erfahrungsschatz eingewobene Frustereignis: „Sie haben sich ein Herz gefasst und gehen davon aus, dass alle im Raum Ihre Ideen lieben? Pfeifendeckel.“

Man müsse früh lernen, auch mit Niederlagen umgehen zu können. Selten verlasse ein Ratsmitglied mit stolz geschwellter eine Beratung. Wer sich in so einer alltäglich möglichen Diskussionslage schwer tue, verliere bald den Spaß am – ehrenamtlichen – Auftrag, für Bürgerinnen wie Bürger zu sprechen. „Reden Sie sich dann bitte nicht in Rage, weil das kaum etwas bringt: Sachlichkeit schlägt Emotion.“