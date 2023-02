Aus "mal rausweißeln" wurde eine Millionensanierung: Basilika erstrahlt neu

Von Berthold Veh - 06:00 Uhr Artikel anhören Shape

Der Vorschlag des Dillinger Kirchenpflegers Peter Gastl führt zu einer 4,8 Millionen Euro teuren Sanierung. Nach deren Abschluss wartet nun bereits die nächste Aufgabe.

Da ist Feinarbeit gefragt. Die Fassmalerin Barbara Ritter hat sich ein Ornament in der Dillinger Basilika vorgenommen. Konzentriert bringt die Blindheimerin mit ihrem Pinsel die Grundierung auf. "Und später kommt Blattgold drauf", sagt Ritter. Es ist eine wahre Sisyphusarbeit, die sie, Kirchenmaler Wolfgang Lorenz und Restauratorin Karin Krüger in der Basilika leisten. Die päpstliche Basilika und Ko-Kathedrale des katholischen Bistums Augsburg ist überall mit Ornamenten verziert. Die große Anzahl an Bildern und Skulpturen erinnert bald mehr an eine Ausstellung als an eine Kirche. Nicht zu vergessen die Altäre, die nach der Sanierung nun in neuem Glanz erstrahlen.

