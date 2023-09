Polizei durchsucht Wohnung wegen kleiner Menge Cannabis

Obwohl bei einem 32-Jährigen Dillinger nur wenig Marihuana gefunden wurde, erwartet ihn nun ein Strafverfahren.

Gegen 23 Uhr am Samstag wurde am Bahnhof ein 32-Jähriger aus Dillingen laut Polizeibericht einer Personenkontrolle unterzogen. In diesem Rahmen fanden die Beamten bei ihm eine geringe Menge Cannabis. Bei einer anschließend durchgeführten Wohnungsdurchsuchung konnte in einem Rauschgiftutensil eine weitere geringe Menge Cannabis aufgefunden werden. Den 32-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln. (AZ)