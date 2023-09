25-Jähriger ertrinkt im Auwaldsee in Lauingen

Ein Mann aus Baden-Württemberg badete am Freitagabend im Auwaldsee in Lauingen. Plötzlich ging der 25-Jährige unter. Er konnte nur noch tot geborgen werden.

Zu einem tödlichen Badeunfall ist es am Freitagabend in Lauingen gekommen. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hielt sich ein 25-Jähriger aus Baden-Württemberg mit mehreren Arbeitskollegen beim Baden am Auwaldsee auf.

Der Großeinsatz von Rettungskräften am Auwaldsee bleibt erfolglos

Ein Kollege beobachtete nach Angaben der Polizei gegen 18.30 Uhr, wie der 25-jährige plötzlich unterging. Er und andere Badegäste versuchten zunächst, den Ertrinkenden zu retten. Ein Großeinsatz von Rettungskräften war die Folge. Die Freiwillige Feuerwehr Lauingen rückte mit 16 Ehrenamtlichen, drei Fahrzeugen und zwei Booten an, darunter ein Schnelleinsatzboot mit Sonar (Gerät zur Ortung) sowie ein Feuerwehrauto zum Ausleuchten der Einsatzstelle. Außerdem waren die Wasserwacht mit Boot und Sonar, die DLRG, der Rettungsdienst, die Polizei, das Kriseninterventionsteam und der Rettungshubschrauber Christoph 40 aus Augsburg im Einsatz.

Taucher finden den Mann auf dem Grund des Auwaldsees in Lauingen

Schwimmer der Wasserwacht bildeten nach Informationen unserer Zeitung eine Kette. Nach etwa eineinhalb Stunden fanden sie den 25-Jährigen schließlich etwa 20 Meter vom Ufer entfernt leblos auf dem Grund des Sees, wie die Polizei auf Anfrage bestätigte. Die Versuche, den Mann zu reanimieren, blieben erfolglos. Über die Ursache, warum der 25-Jährige untergegangen war, machte der Kriminaldauerdienst der Polizei in Augsburg am Samstag keine Angaben. Der Mann, der aus dem Ostalbkreis stammt, konnte nach Angaben der Polizei schwimmen.

Etwa eineinhalb Stunden nachdem der 25-Jährige im Auwaldsee untergegangen war, wurde er leblos auf dem Grund des Gewässers gefunden. Foto: Feuerwehr Lauingen

Das tragische Unglück ist der erste tödliche Badeunfall dieses Sommers im Landkreis Dillingen. Im Juni wäre beinahe eine Fünfjährige im Dillinger Eichwaldbad ertrunken. Und im Juli konnte ein Fünfjähriger, der im Nichtschwimmerbecken des Eichi untergegangen war, von zwei aufmerksamen Frauen ebenfalls gerade noch gerettet werden. Ende Juli war in Gundelfingen ein Vierjähriger in einem unbeaufsichtigten Moment in die Brenz gestürzt. Das Kind hatte großes Glück, es trieb bis zur Walkmühle ab und wurde schließlich von einem automatischen Treibgutrechen aus dem Wasser gehoben. Ein Passant fand den Bub und setzte sofort einen Notruf ab. (mit AZ)

Der Großeinsatz vieler Retter konnte das Leben des 25-Jährigen nicht retten. Foto: Feuerwehr Lauingen

