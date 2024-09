Vortrag in Dillingen: Wie man mit Stammtischparolen umgehen kann

Stammtischparolen haben Hochkonjunktur. Sie waren jetzt Thema des 62. Rundgesprächs Asyl/Migration der Dillinger Flüchtlingsunterstützergruppe. Dem Vorsitzenden Georg Schrenk war es gelungen, mit Sebastian Kreuzmann von MindBiz Coaching Augsburg einen Referenten zu gewinnen, der, wie es in einer Pressemitteilung heißt, mit großer Sachkenntnis und aktuellen Beispielen das Thema abhandelte.

Zu Beginn nannte Schrenk einige Stammtischparolen. Etwa „Ukrainerinnen bekommen die Maniküre vom Sozialamt bezahlt“ oder „Die wollen alle nicht arbeiten, sondern nur Sozialleistungen“. Solche Aussagen würden inzwischen nicht nur von AfD-Politikern geäußert. Dem ReferentenSebastian Kreuzmann ging es darum, die 40 Teilnehmenden in die Lage zu versetzen, problematische Aussagen, Ansichten und Stammtischparolen zu erkennen. Er erläuterte Begriffe wie „Werte“ und auch „Streit“ – und es wurde die Frage besprochen, wie man auf Grundlage der eigenen Wertvorstellungen Stammtischparolen begegnen können.

Icon Vergrößern Gut besucht war das 62. Rundgespräch der Dillinger Flüchtlingsunterstützergruppe im Faustussaal. Foto: Anna Helferich, Unterstützergruppe Icon Schließen Schließen Gut besucht war das 62. Rundgespräch der Dillinger Flüchtlingsunterstützergruppe im Faustussaal. Foto: Anna Helferich, Unterstützergruppe

Kreuzmann ging auch auf „Hate Speech“ ein und stellte heraus, dass diese Hassreden für die Betroffenen nicht immer leicht zu erkennen seien. „Sie sind diskriminierend und menschenfeindlich“, so der Referent. Stammtischparolen selbst seien sogenannter „Privatpopulismus“ und äußerten sich in aggressiver Rechthaberei, platten Sprüchen, kategorischen Entweder-Oder-Aussagen sowie in Selbstgerechtigkeit. Kreuzmann ging auch auf sogenannte Fake News und die sozialen Netzwerke ein, die durch Vereinfachung und auch Übertreibung Meinungen beeinflussen.

Es kommt darauf an, Haltung zu zeigen

Bei der Auseinandersetzung mit Stammtischparolen, Hate Speech oder Fake-News komme es darauf an, Haltung zu zeigen und klarzumachen, dass es auf offene, wertschätzende Gespräche, bei denen das große Ganze betrachtet wird, ankommt. Oft sei es auch notwendig bei Gesprächen, sich von vornherein von bestimmten Haltungen zu distanzieren. Durch Rückfragen könne man eine Konzentration auf das Thema erreichen. Bei Fake News sei es immer notwendig, die Nachrichten zu hinterfragen, Quellen zu prüfen, einen Bildercheck durchzuführen und vor allem nicht alles weiterzuleiten, da dadurch Schaden angerichtet werden kann. Gerade bei Nachrichten in sozialen Netzwerken oder in E-Mails könne es notwendig sein, die Quelle zu melden, sie zu blockieren oder sogar anzuzeigen.

Sebastian Kreuzmann gelang es 90 Minuten lang, die Teilnehmenden mit seinen Beispielen zu fesseln und manchen Tipp zu geben, um Stammtischparolen, Fake News oder auch Verschwörungstheorien zu begegnen. Organisator Georg Schrenk konnte unter den Teilnehmern Dillingens Zweiten Bürgermeister Johann Graf, den Leiter des Job-Centers, Michael Künast, Regierungsdirektor Peter Alefeld und Thomas Veh, den Fachabteilungsleiter Asyl/Soziales vom Landratsamt Dillingen, begrüßen. Johann Graf dankte der Unterstützergruppe Asyl/Migration für ihre Arbeit und ermunterte dazu, auch weiterhin derartige Veranstaltungen anzubieten sowie sich für die Integration der Geflüchteten einzusetzen. (AZ)