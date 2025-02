Dillinger CSU: Leichtes Grummeln bei Spahn-Besuch über Friedrich Merz

Die turbulente politische Woche in Berlin wirkt auch im Bundestagswahlkampf der CSU in Dillingen nach. Der CDU-Spitzenpolitiker Jens Spahn wird am Samstagnachmittag im Stadtsaal erwartet. Dass Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz im Bundestag seine Pläne zur Migrationspolitik nach der Absage von SPD und Grünen letztlich mit den Stimmen der in Teilen rechtsextremen AfD durchsetzen wollte, hat offensichtlich vielen Christsozialen in der Region nicht gefallen. „Der Zeitpunkt für den Fünf-Punkte-Plan war nicht so günstig“, räumt der Dillinger CSU-Ortsvorsitzende Wolfgang Gorhau ein.

