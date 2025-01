Die Briefwahl birgt bei dieser Bundestagswahl Risiken

Den Stimmzettel am Wahlsonntag persönlich in die Urne werfen oder schon früher per Brief abstimmen? Viele Bürgerinnen und Bürger wägen diese Entscheidung aus rein praktischen Gründen gegeneinander ab. Doch die Briefwahl birgt dieses Mal insbesondere für Bundesbürger, die im Ausland leben, ein Risiko.

Durch die vorgezogene Bundestagswahl am 23. Februar verkürzt sich die Vorbereitungszeit – es muss alles schneller gehen als sonst. Üblicherweise erstreckt sich die Briefwahl auf einen Zeitraum von vier bis sechs Wochen. Heuer sind es voraussichtlich nicht einmal zwei. So konnten die Parteien bis zum 20. Januar Kandidaten und Kandidatinnen nominieren. Erst wenn bekannt ist, wer auf dem Stimmzettel steht, können diese von der Bundesdruckerei gedruckt werden. Wie die Ordnungsamtsleiterin der Stadt Wertingen, Veronika Sporer, auf Anfrage mitteilt, „werden die Stimmzettel am 10. Februar erwartet“.

Tausende Wahlunterlagen müssen so schnell wie verschickt werden

Diese Verkürzung bringt logistische Probleme mit sich: Tausende Wahlunterlagen müssen so schnell wie möglich verschickt werden. Die Bundeswahlleiterin Ruth Brand drängt bei der Rücksendung zur Eile und betont: „Das Risiko, dass der Wahlbrief rechtzeitig eingeht, trägt man selbst.“ Ein ausgefüllter Stimmzettel, der zu spät ankommt, ist ungültig – auch wenn der Brief frühzeitig abgeschickt wurde. Die Befürchtung: Einige Stimmen könnten durch die kurzen Fristen auf dem Postweg stecken bleiben und erst nach dem 23. Februar eintreffen.

Ordnungsamtsleiterin Veronika Sporer, die für die Abwicklung der Bundestagswahl in der Verwaltungsgemeinschaft Wertingen zuständig ist, stellt wie andere Verwaltungsmitarbeitende fest: „Das ist dieses Mal viel zu knapp.“ Bürger und Bürgerinnen, die im Ausland leben, seien auf die Post angewiesen. „Wir haben Bedenken, dass einige Briefwahlunterlagen nicht rechtzeitig eintreffen“, sagt Sporer. In der Verwaltungsgemeinschaft Wertingen seien bei der Bundestagswahl rund 11.000 Menschen stimmberechtigt. Die Ordnungsamtsleiterin rechnet mit einer Wahlbeteiligung von 80 Prozent. Davon dürften nach ihrer Einschätzung mehr als die Hälfte per Briefwahl abstimmen.

In Dillingen sind es etwa 14.000 Stimmberechtigte, teilt der städtische Pressesprecher Jan Koenen auf Anfrage mit. Bei den zurückliegenden Wahlen haben seinen Worten zufolge jeweils rund 5000 Stimmberechtigte per Briefwahl abgestimmt. Am Mittwoch lag die Zahl der Briefwahlanträge bereits bei mehr als 3100. Koenen sagt: „Unser Wahlamt gibt an, dass alles, was wir vonseiten der Stadt beeinflussen können, bislang gut funktioniert.“ Sobald die Stimmzettel Anfang Februar bei den Kommunen in Deutschland eintreffen, werden sie versandt. Ein entscheidender Faktor werde sein, „wie gut die Post vorbereitet ist – und wie die Post in den Ländern der Auslandswähler arbeitet“.

„Wir verschicken auch Briefwahlunterlagen nach New York und Neuseeland“

Der Trend geht ganz offensichtlich zur Briefwahl. Es sei komfortabler, sich die Unterlagen daheim in Ruhe anzusehen und die beiden Kreuzchen zu machen, erläutert die Wertinger Ordnungsamtsleiterin Sporer. Gleich am ersten Tag, wenn die gedruckten Stimmzettel eintreffen, sollen die Briefwahlunterlagen an Bürger und Bürgerinnen, die im Ausland leben, verschickt werden. „Bereits jetzt haben 4000 Bürger und Bürgerinnen in der Verwaltungsgemeinschaft Wertingen Briefwahlunterlagen beantragt“, berichtet die Ordnungsamtsleiterin. Die Unterlagen gehen mitunter auf eine weite Reise. „Wir verschicken auch Briefwahlunterlagen nach New York und Neuseeland“, sagt Sporer. Und es sei natürlich zu hoffen, dass die Post nicht streikt. Aber dieses Problem betreffe dann ja nicht nur den Wertinger Raum, sondern ganz Deutschland. Alternativ zur Versendung auf dem Postweg können Briefwahlunterlagen auch in die Briefkästen der Kommunen eingeworfen werden.

Wie Veronika Sporer mitteilt, seien die Wahlbenachrichtigungen längst verschickt. Briefwahl könne auf verschiedene Weise beantragt werden. Entweder über den QR-Code auf der Wahlbenachrichtigung oder das Ausfüllen des Antrags auf der Rückseite. Zudem könnten Briefwahlunterlagen auch direkt auf der Webseite der Stadt beziehungsweise Verwaltungsgemeinschaft Wertingen beantragt werden.

Icon Vergrößern Bei der Bundestagswahl 2021 unterschied sich die Anzahl der Urnen- und Briefwähler im Wahlkreis Donau-Ries je nach Partei. Foto: Quelle: Landkreis Dillingen (Angaben für Wahlkreis Donau-Ries) Icon Schließen Schließen Bei der Bundestagswahl 2021 unterschied sich die Anzahl der Urnen- und Briefwähler im Wahlkreis Donau-Ries je nach Partei. Foto: Quelle: Landkreis Dillingen (Angaben für Wahlkreis Donau-Ries)

Interessant ist: Im Wahlkreis Donau-Ries, zu dem auch der Landkreis Dillingen gehört, erreichten 2021 bei der Bundestagswahl manche Parteien mehr Stimmen an der Urne, andere dagegen mehr via Brief. Elf Prozent der Briefwähler aber lediglich 7,2 Prozent der Urnenwähler stimmten für die Freien Wähler. Umgekehrt war es bei der FDP, der Linken und der AfD. Hier entschieden sich mehr Menschen für den Gang zur Wahlurne. 2021 gaben für die Alternative für Deutschland 14,3 Prozent der Urnenwähler ihre Stimme ab, aber nur neun Prozent der Briefwähler.