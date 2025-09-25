Dillinger OB-Wahl: Amtsinhaber Frank Kunz bleibt vermutlich ohne Gegenkandidaten

Vor der Kommunalwahl im März 2026 in Dillingen war für eine kurze Zeit ein Hauch von Spannung zu spüren. Nahezu alle Parteien im Dillinger Stadtrat hatten auf Anfrage Oberbürgermeister Frank Kunz (CSU) eine sehr gute Arbeit bescheinigt und mitgeteilt, dass sie bei der Abstimmung am 8. März keinen eigenen Kandidaten ins Rennen schicken werden. Einzig die Vorsitzende der Freien Wähler Dillingen, Elke Rathgeb, machte bei unserer Umfrage nicht auf Harmonie.

