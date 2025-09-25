Icon Menü
Dillinger OB-Wahl: Amtsinhaber Frank Kunz bleibt vermutlich ohne Gegenkandidaten

Dillingen

Die FW-Ortsvorsitzende Elke Rathgeb hatte vor der Oberbürgermeisterwahl im März kurzfristig für Spannung gesorgt. Das gefiel nicht allen Parteifreunden.
Von Berthold Veh
    Der Dillinger FW-Ortsvorsitzenden Elke Rathgeb zufolge denken die Freien Wähler über die Nominierung eines eigenen OB-Kandidaten nach. Noch ist Amtsinhaber Frank Kunz (CSU) der einzige Kandidat bei der Oberbürgermeisterwahl am 8. März in Dillingen.
    Vor der Kommunalwahl im März 2026 in Dillingen war für eine kurze Zeit ein Hauch von Spannung zu spüren. Nahezu alle Parteien im Dillinger Stadtrat hatten auf Anfrage Oberbürgermeister Frank Kunz (CSU) eine sehr gute Arbeit bescheinigt und mitgeteilt, dass sie bei der Abstimmung am 8. März keinen eigenen Kandidaten ins Rennen schicken werden. Einzig die Vorsitzende der Freien Wähler Dillingen, Elke Rathgeb, machte bei unserer Umfrage nicht auf Harmonie.

