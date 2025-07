Die Dillinger Tafel ist seit 20 Jahren „ein Segen für die Region“

„Ehrenarbeit ist keine Arbeit, die nicht bezahlt wird, sondern eine Arbeit, die unbezahlbar ist.“ Mit diesen Worten begrüßen die beiden Koordinatoren der Dillinger Tafel, Alois Kleebaur und Joerg Roller, die Gäste im gefüllten Kolpingsaal in Dillingen. 20 Jahre Dillinger Tafel werden hier gefeiert. Seit ihrer Gründung sei es die Intention der Tafel, Lebensmittel zu retten und mit diesen Bedürftigen zu helfen, erklären Roller und Kleebaur. Um dem nachzukommen, stehe die Organisation auf zwei Säulen: den Lebensmittelspenden und allen ehren- und hauptamtlichen Mitarbeitern.

Über die Jahre ist die Dillinger Tafel stark gewachsen

Oberbürgermeister Frank Kunz gratuliert als Schirmherr der Tafel zu ihrem Bestehen über zwei Jahrzehnte. Die Mitarbeiter seien der Grundstein für das „segensreiche Wirken der Institution“. Kunz erinnert an die erste Lebensmittelausgabe im Juli 2005. Über 50 ehrenamtliche Bürgerinnen und Bürger halfen damals mit, die Güter an rund 100 Haushalte zu verteilen. Die Tafel ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen. Etwa 700 Bedürftige versorge sie aktuell, zu Höchstzeiten sogar 1400, informieren die Koordinatoren Roller und Kleebaur. Rund 250 Ehrenamtliche verteilen vier bis 4,5 Tonnen Lebensmittel pro Woche.

Die Dillinger Tafel unter dem Dach der Caritas sei für die Stadt Dillingen und die gesamte Region ein Segen, sagt Oberbürgermeister Kunz. Sie leiste einen maßgeblichen Beitrag zur Wahrung der sozialen Gerechtigkeit, zur Schaffung von Chancen und zur Sicherung der Lebensqualität. „Wenn es die Tafel noch nicht gebe, müsste man sie erfinden“, beendet Kunz seine Festrede.

Ein Ort, wo Menschen Menschen helfen

Der Vorsitzende der Caritas Stefan Wolk zitiert in seiner Gratulation den bereits verstorbenen Initiator der Tafel Dillingen Günter Gaschler. „Auch bei uns gibt es Armut. Da darf man nicht wegsehen“, sagte dieser. Die Menschen in Armut müssen angenommen werden, so Wolk. Die Dillinger Tafel sei ein Ort der Solidarität und Nächstenliebe, führt der Geschäftsführer der Caritas Alexander Böse fort. „Ein Ort, wo Menschen Menschen helfen.“ Über allem stehe der Geist des Miteinanders, so Böse.

Joerg Roller (ganz links) und Alois Kleebaur (ganz rechts), die Koordinatoren der Tafel Dillingen, gratulieren den Mitgliedern, die seit 20 Jahren Teil der Tafel sind. Unterstützt werden sie dabei vom Caritas-Vorsitzenden Stefan Wolk (dritter von links), Geschäftsführer der Caritas Alexander Böse (zweiter von rechts) und Oberbürgermeister Frank Kunz (zweiter von links). Foto: Lioba Reiter

Im Zuge der Jubiläumsveranstaltung werden außerdem langjährige Mitwirkende geehrt. Insgesamt 94 Ehrenmitglieder sind es, die seit 20, 15 oder zehn Jahren die Dillinger Tafel ehrenamtlich unterstützen. Der Baum des Ehrenamtes sei vor 20 Jahren gepflanzt worden und ist seitdem gewachsen und tief verwurzelt, sagt Böse. Die Mitglieder, die bereits seit 20 Jahren Bedürftige im Namen der Dillinger Tafel unterstützen, sind: Aloisia Abold, Silvia Bieber, Annemarie Jähde, Cornelia Kirstein, Inge Kleebaur, Herta Lippert, Pia Müller, Birgit Nußbaum, Monika Oblinger, Walli Reinöhl, Maria Anna Richter, Sebastian Rotecker, Helga Seemann, Hermine Vogt, Rudolf Wahl, Eberhard Wirbka und Zita Wirbka.