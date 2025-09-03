Dinos Pizzawagen in Wertingen weckt Erinnerungen

Vielen Wertingerinnen und Wertingern dürfte das Gesicht bekannt vorkommen, das da aus dem Pizzawagen vor der ehemaligen Pizzeria Romana an der Hauptstraße herausblickt. Es ist Dino Piarulli, der seinen mobilen Stand seit etwas mehr als einem Monat hier stehen hat und daraus Pizzen zum Mitnehmen verkauft. Der Italiener, der sein Gesicht trotz seiner Bekanntheit nicht auf einem Foto in der Zeitung sehen möchte, sagt: „Die meisten kennen mich als Enzo.“ Und das hat seinen Grund.

Von 1989 bis 2007 hat Piarulli die Pizzeria „Da Enzo“ in der Dillinger Straße 3 betrieben. Den Namen des Restaurants habe er von seinem Vorgänger übernommen – und so wurde der Gastronom selbst zu „Enzo“. Heute befindet sich in seiner ehemaligen Pizzeria in Wertingen das „La Perla“, ebenfalls ein italienisches Ristorante.

Dino Piarulli kommt aus Apulien und „strandete“ in Wertingen

Und Piarulli? Er kommt ursprünglich aus Bari, der Hauptstadt von Apulien. Einst „strandete“ er als junger Mann, wie er es ausdrückt, in Wertingen. Zuvor war er in Mailand, wo es ihm nicht gefallen habe, und zog anschließend weiter nach Augsburg. Damals war er etwa 20 Jahre alt. Von dort aus ging es für ihn einige Kilometer weiter nordwestlich, und er landete im Städtle.

Schon immer war Piarulli in der Gastronomie tätig. Nach seiner Zeit im „Da Enzo“ in Wertingen eröffnete er ein Eiscafé in Oettingen. 2023 war auch damit Schluss, doch die Einrichtung habe er noch immer. Im Gespräch mit dem Italiener wird klar: Er kann nicht still sitzen. Eigentlich wollte er es ruhiger angehen lassen und erst einmal Urlaub machen. Schließlich habe er in seinem Leben schon so viel gearbeitet. Doch da sei ihm fast langweilig geworden.

So entschied sich Piarulli dazu, sich seinen Pizzawagen mit dem Namen „Dino“ anzuschaffen. Wie er darauf gekommen ist? „Ich habe viele Ideen“, lautet seine knappe Antwort. Der Pizzabäcker möchte kein Personal mehr unter sich haben, stattdessen für sich allein im Kleinen arbeiten. Er könne sich daneben vorstellen, wieder ein Eiscafé zu eröffnen – allerdings nicht in Wertingen, wo es schon zwei Eisdielen gibt. Dafür würde es ihm gefallen, die Pizza „To Go“ im Städtle nicht in seinem Wagen, sondern in einem kleinen Laden zu backen. Dann würde er auch Nudeln und Salate anbieten. Letztere stehen sogar auf der Karte seines mobilen Pizzastands. Doch weil er darin nur ein Waschbecken hat, habe ihm das Landratsamt die Zubereitung nicht erlaubt. Bevor er das erfuhr, war seine Karte schon gedruckt.

Der Italiener mit seinem Pizzawagen sucht eine Wohnung im Raum Wertingen

In Wertingen hat Piarulli noch immer viele Freunde. Junge Menschen erkennen ihn zwar kaum, aber dafür seine Gäste von früher aus dem „Da Enzo“, wie er erzählt. Diese freuten und wünschten sich, dass der Apulier wieder ein richtiges Restaurant eröffne. Doch die ehemalige Pizzeria Romana, die noch immer leer steht und aus der er seinen Strom beziehen darf, sei ihm zu groß. Dabei ist dem Italiener bewusst: Findet sich für die Gaststätte an der Hauptstraße erst wieder ein neuer Betreiber, muss er seinen Pizzawagen anderswo parken. Dann würde er sich wünschen, dass er wieder einen Platz in Wertingen findet.

Denn hier fühlt er sich wohl. Aktuell pendelt Piarulli 60 Kilometer einfach aus Oettingen nach Wertingen – und das jeden Tag. Zu Beginn sei der Sonntag sein Ruhetag gewesen, doch schon bald habe er das wieder sein lassen. Denn er habe gemerkt, dass er den Tag für sich nicht zum Einkaufen oder für Termine nutzen kann. Gerade überlegt der Gastronom, an welchem Wochentag er seinen Stand stattdessen geschlossen lassen möchte, habe sich jedoch noch nicht entschieden. Außerdem ist er auf der Suche nach einer kleinen Wohnung für sich im Raum Wertingen. Damit er es nicht mehr so weit hat, um seinen Wagen aufzusperren und dünne, italienische Pizzen zu backen.