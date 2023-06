Wertingen

18:12 Uhr

In der Wertinger Pension zum Schwanen läuft alles über eine App

Florian Linder, Geschäftsführer der Real Estate Gmbh und seine Mitarbeiterin Laura Schaller zeigen, wie das Haus Zum Schwanen in Wertingen neu gestaltet wird. Alles soll hier künftig über eine App laufen.

Plus Ein Jahr stand die Gaststätte im Herzen von Wertingen leer. Jetzt bietet sie mit einem Mix aus urig und modern sowie günstigen Preisen eine Alternative zu Hotels im Landkreis Dillingen.

Brauerei, Biergarten, Gaststätte samt Zimmer – Familie Carry prägte einst mit dem Schwanen Wertingens Stadtmitte. Gebäude und Gelände sind noch da. Das Schwanenbräu-Bier wird seit Kurzem in Unterbaar gebraut, der Biergarten ist verpachtet. Und die Gaststätte hat seit Anfang dieses Jahres ebenfalls einen neuen, innovativen Pächter, der kein Unbekannter ist. Ab sofort können in der Pension zum Schwanen Zimmer gebucht werden, mit einer speziellen App, die weit mehr als die Buchung übernimmt.

Nach zwei Jahren Corona-Einschränkungen und insgesamt 18 Jahren hat Katharina Zalog die Pizzeria Romana im April 2022 endgültig geschlossen. Damit stand die ehemalige Schwanen-Gaststätte leer. Mehr oder weniger durch Zufall habe sich jetzt eine neue Zusammenarbeit ergeben, erzählt Florian Linder. Der 39-Jährige ist Geschäftsführer der Erwin Müller Real Estate GmbH. Diese betreibt und entwickelt alle Immobilien der Lusini Group, wozu neben Firmen- und Wohngebäuden beispielsweise auch die Restaurantgebäude der Wertinger Gänsweid oder des Neuhofs am See in Gundelfingen gehören.

