E-Scooter-Unfall in Lauingen löst hitzige Debatte aus

Der jüngste E-Scooter-Unfall in Lauingen, bei dem ein Mädchen verletzt wurde, hat heftige Reaktionen auf Facebook ausgelöst. „Man muss nur die Augen aufmachen, wie halsbrecherisch viele damit unterwegs sind“, schreibt eine Nutzerin. Und das seien nicht nur ein paar wenige E-Scooter-Fahrer, sondern der größte Teil. „Sie gefährden sich und andere.“ Und eine andere Kommentatorin schreibt in dem sozialen Netzwerk: „Die Dinger gehören verboten.“

Der Unfall in Lauingen hat es sogar bis in den Bayernteil unserer Zeitung geschafft. Eine Zehnjährige war am Montagnachmittag, 6. Oktober, in der Johannesstraße in Lauingen von einem E-Scooter angefahren und dabei leicht verletzt worden. Das Mädchen ging dort gegen 15.45 Uhr auf dem Gehweg. Nach Angaben der Polizei kam von hinten ein E-Scooter mit zwei weiblichen Personen. Beim Vorbeifahren soll die Fahrerin des Gefährts das Mädchen gestreift haben, sodass es zu Boden stürzte. Die Fahrerin, deren Identität bislang nicht bekannt ist, entfernte sich anschließend laut Polizeibericht unerlaubt von der Unfallstelle in Richtung Lauinger Innenstadt. Wie die Polizeiinspektion Dillingen am Mittwoch auf Anfrage mitteilt, konnte die Unbekannte bisher nicht ermittelt werden.

Für die einen sind E-Scooter ein hilfreiches Verkehrsmittel, für die anderen ein Ärgernis. Aber wie gefährlich sind sie wirklich? Nach Angaben des Statistischen Bundesamts gab es 2024 in Deutschland insgesamt knapp 12.000 Unfälle mit Elektrorollern, bei denen Menschen verletzt oder getötet wurden. Das seien 27 Prozent Unfälle mehr als im Jahr zuvor, heißt es in einem Online-Bericht der Tagesschau. 27 Menschen kamen dabei ums Leben – 2023 waren es noch 22 Todesopfer gewesen. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr rund 1500 Menschen bei E-Scooter-Unfällen schwer und rund 11.400 leicht verletzt. Am Gesamt-Unfallgeschehen mit Personenschaden waren E-Scooter allerdings nur mit vier Prozent beteiligt.

Dillinger Polizeisprecher: „Die Unfallzahlen in der Region halten sich in Grenzen“

Der Sprecher der Polizeiinspektion Dillingen, Gunther Hetz, nennt auf Anfrage Zahlen für den Landkreis Dillingen. Im ersten Halbjahr 2024 hatte es in der Region insgesamt drei Unfälle mit Beteiligung von E-Scootern gegeben. Im Vergleich dazu waren es im ersten Halbjahr 2025 sechs Unfälle. Die Zahl hat sich damit verdoppelt, sie ist um 100 Prozent gestiegen. Der Polizeisprecher gibt allerdings zu bedenken, „dass sich die Unfallzahlen in der Region in Grenzen halten“. Ein Unfall mehr oder weniger wirke sich deshalb in der Statistik deutlich aus. Wie der Polizeihauptkommissar erläutert, ist im Landkreis Dillingen ein Rückgang der E-Scooter-Unfälle mit Personenschäden zu verzeichnen. Im ersten Halbjahr 2024 hatten sich vier Menschen bei E-Scooter-Unfällen verletzt, heuer waren es dagegen nur zwei Verletzte, wie Hetz mitteilt. Was in den ersten beiden Halbjahren 2024 und 2025 gleichgeblieben ist: Bei jeweils einem E-Scooter-Unfall war Alkohol im Spiel. Und dreimal kam es bei solchen Vorfällen in der ersten Jahreshälfte 2025 zu einer Unfallflucht. Im ersten Halbjahr 2024, so Hetz, lag diese Zahl bei null.

Verwarnungsgeld für das Befahren von Gehwegen wird auf 25 Euro erhöht

Seit Juni 2019 sind E-Scooter, die maximal 20 Kilometer pro Stunde schnell sein dürfen, in Deutschland für den Straßenverkehr zugelassen. Damals galten sie vielen, darunter dem Deutschen Städte- und Gemeindebund, als weiterer „Schritt hin zu mehr umweltfreundlicher Mobilität“ und als „weitere Alternative zum Auto“. Inzwischen mehren sich die kritischen Stimmen. Die Bundesregierung hat auf den Anstieg der Unfallzahlen nun mit einer Reihe von Maßnahmen reagiert: So müssen neu zugelassene E-Scooter von 2027 an über Blinker verfügen. Das Verwarnungsgeld für das Befahren von Gehwegen wird von 15 auf 25 Euro erhöht. Und für das unfallträchtige Fahren mit mehreren Personen auf dem E-Scooter werden 25 statt bisher fünf Euro fällig.

Wie unsere Redaktion am Montag im Bayernteil in Berufung auf eine Studie der Björn-Steiger-Stiftung berichtete, waren knapp die Hälfte aller ausgewerteten E-Scooter-Unfälle mit Schwerverletzten oder Getöteten „Alleinunfälle“ ohne weitere Beteiligte. Dabei spielte Alkoholeinfluss die Hauptursache. Häufige Unfallursachen waren zudem: einhändiges Fahren, Ablenkung oder starkes Abbremsen. Die Stiftung forderte größere Räder für eine höhere Stabilität der E-Scooter. Sowie mindestens eine Mofa-Prüfbescheinigung oder einen Führerschein AM (Moped-Führerschein) – und damit eine Anhebung der Altersbegrenzung auf 15 Jahre. Bisher liegt das Mindestalter für das Fahren mit dem E-Scooter bei 14 Jahren.