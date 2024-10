„Schildkröte“ bringt Echenbrunnerin 1000-Euro-Gewinn

Maria Hopf ist die Freude am Telefon deutlich anzumerken. Die 71-Jährige aus dem Gundelfinger Stadtteil Echenbrunn hat am Donnerstag beim Bilderrätsel unserer Zeitung einen Volltreffer gelandet und kann sich jetzt über einen Gewinn von 1000 Euro freuen. „Ich habe in den vergangenen Jahren oft mitgemacht, aber nie Glück gehabt“, berichtet die Echenbrunnerin. Nun hat es endlich geklappt. „Ich bin total überrascht, glücklich und freue mich sehr über den Gewinn“, sagt Maria Hopf.

Ein bisschen schmunzeln muss unsere treue Zeitungsleserin schon. Einer ihrer sechs Enkel hatte die Oma in den vergangenen Tagen dabei beobachtet, dass sie täglich das Bilderrätsel der Heimatzeitung löste. Und nachmittags fragte der Bub: „Oma, hat jemand angerufen?“ Am Donnerstag habe sich nun eine freundliche Dame unseres Verlags gemeldet und ihr verkündet, dass sie den 1000-Euro-Gewinn gelandet hat. Und dabei hätte sie ihre Gewinnchance um ein Haar verstreichen lassen. „Ich habe heute erst um 14.30 Uhr angerufen“, teilt Maria Hopf am Donnerstagnachmittag mit.

Den richtigen Begriff hatte die Echenbrunnerin gleich erraten

Das Bilderrätsel habe sie gleich lösen können. Abgebildet waren in der Donnerstag-Ausgabe ein Schild und eine Kröte, ergibt den richtigen Begriff Schildkröte. Als sie gewonnen hatte, habe sie gleich ihren Enkel angerufen und auch ihren Mann Werner Hopf informiert, erzählt die Echenbrunnerin. „Er war wie ich sehr überrascht und erfreut“, sagt Maria Hopf.

Wofür sie jetzt die 1000 Euro verwenden wird, wisse sie noch nicht genau. „Wir haben aber sechs Enkel, und die bekommen natürlich etwas ab“, versichert die Echenbrunnerin. Und für den Rest des Gewinns gebe es bestimmt bald viele Ideen.