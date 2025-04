Beeindruckendes Engagement im Bachtal

Die Überraschung, dass die Koikarpfen in Bachhagel so schnell ein neues Zuhause finden würden, war groß, bedenkt man die Monate, die sie bereits im Stegbrunnen verbracht hatten – in zu kaltem Wasser, mit Phosphorbelastung durch Düngemittel. Umso erfreulicher die überwältigende Resonanz: Zahlreiche engagierte Freiwillige meldeten sich über Landkreis- und Landesgrenzen hinweg bei der Gemeinde. Ein eindrucksvolles Zeugnis des Gemeinschaftsgeistes und der Tierliebe.

