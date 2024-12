24 Mal Selbstgemachtes: Eppisburgerin organisiert Tausch-Adventskalender

Im November wird‘s bei vielen Familien stressig. Der Dezember naht und damit die Adventszeit. Nicht nur Weihnachtsgebäck will hergestellt werden. Wer seinen Kindern die Vorfreude auf Weihnachten noch zusätzlich versüßen will, der bastelt einen Adventskalender. Ob Schokolade oder Spielzeug, die kleinen Überraschungen auszusuchen und zu verpacken, macht ganz schön viel Arbeit. Meist bleibe diese Arbeit an der Mutter hängen, sagt Nicole Haltmayer. Und oft gehe die Mama dann selbst leer aus. „Wir wollten deshalb etwas machen, von Frauen für Frauen.“ Die Resonanz war überwältigend.

