Erlebnisreiche Oldtimer-Show in Lauingen: 'Stars & Classics 2025' begeistert Tausende

Lauingen

Verbrenner-Erstlinge und Hochglanz-Oldtimer: Ansturm auf erste „Stars & Classics“ in Lauingen

Tausende strömten am Sonntag in den E-Park am Wasserturm und in die Deutz-Fahr-Arena in Lauingen. Lange Schlangen bildeten sich beim Traktor-Parcours.
Von Hans Gusbeth
    • |
    • |
    • |
    Das erste Auto der Welt mit Verbrennungsmotor – der Benz-Patentmotorwagen von 1886. Andreas Krug füllt den Tank auf.
    Das erste Auto der Welt mit Verbrennungsmotor – der Benz-Patentmotorwagen von 1886. Andreas Krug füllt den Tank auf. Foto: Hans Gusbeth

    E-Park-Chef Andreas Krug kam am Sonntag gehörig ins Schwitzen. Das lag nicht nur an den hochsommerlichen Temperaturen. Es lag auch nicht daran, dass er persönlich ein ganz besonders kostbares Ausstellungsstück hegen und pflegen musste. Es lag vor allem am Ansturm der Besucher, die bei Kaiserwetter den E-Park am Wasserturm und die Deutz-Fahr-Arena in Lauingen stürmten. Zum ersten Mal veranstalteten E-Park-Betreiber Andreas und Carmen Krug unter dem Motto „Stars & Classics 2025“ ein Treffen für historische Fahrzeuge in Lauingen.

