Verbrenner-Erstlinge und Hochglanz-Oldtimer: Ansturm auf erste „Stars & Classics“ in Lauingen

E-Park-Chef Andreas Krug kam am Sonntag gehörig ins Schwitzen. Das lag nicht nur an den hochsommerlichen Temperaturen. Es lag auch nicht daran, dass er persönlich ein ganz besonders kostbares Ausstellungsstück hegen und pflegen musste. Es lag vor allem am Ansturm der Besucher, die bei Kaiserwetter den E-Park am Wasserturm und die Deutz-Fahr-Arena in Lauingen stürmten. Zum ersten Mal veranstalteten E-Park-Betreiber Andreas und Carmen Krug unter dem Motto „Stars & Classics 2025“ ein Treffen für historische Fahrzeuge in Lauingen.
Lauingen
