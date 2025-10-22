Vom Schandfleck zum Wahrzeichen: Wie die Blindheimer Simonsmühle dem Abriss entkam

Die Simonsmühle steht. Sie ist nicht verfallen und wurde nicht abgerissen. Das Haus mit seiner rund 750-jährigen Geschichte – es soll zu den ältesten im Landkreis Dillingen zählen – steht da wie eine Eins. Für die Mitglieder des Fördervereins grenzt das an ein Wunder – sie hatten sich über Jahrzehnte hinweg gegen den Abriss gewehrt. Abgesehen von zwei Geschichtslehrern glaubte kaum noch jemand an den Erhalt. „Wir wurden für Idioten gehalten“, erzählt der Vorsitzende Dieter Schinhammer. Vielen galt das Haus mehr als Schandfleck denn als Wahrzeichen. „Den Erfolg verdanken wir allen Beteiligten, die über lange Zeit die Geduld aufbrachten“, sagt sein Mitstreiter Arnold Schromm.

Seit ein Paar aus Donauwörth das denkmalgeschützte Haus renovierte, erstrahlt die Simonsmühle in neuem Glanz. Am Sonntag wird das Ende dieses mühsamen Kapitels gefeiert. Christian Busam und Annett Busam-Loeprecht sind die Fleißigen. „Wir haben den Eindruck, dass sich das Haus irgendwie freut, wieder Leben zu spüren“, sagt das Paar. „Nach vielen Jahren als Ruine ist es nun wieder das, wofür es gebaut wurde: ein Wohnhaus, ein Zuhause.“ Der Geist der Geschichte sei spürbar. Nicht unbedingt wegen der Großen Schlacht um Höchstädt 1704. Sondern weil in diesem Haus – es wurde stets als Unterkunft für die Müller genutzt – viele Generationen lebten.

Besitzer der Simonsmühle hatten es nicht leicht

Der Weg der Familie war steinig. Im Interview mit unserer Redaktion zu Beginn der Sanierung sprachen sie von zahlreichen Behördengängen und schlaflosen Nächten. Zudem seien sie für verrückt erklärt worden. Hinzu kam: „Viele konnten nicht glauben, dass wir normale Menschen mit normalen Berufen sind und eben keine Investoren.“

Was vor ihrem Kauf geschah, hat Potenzial für einen Dokumentarfilm. Hauptdarsteller wären Dieter M. Schinhammer und Arnold Schromm – Material für Dreharbeiten bietet unsere Zeitung. Über mehr als 20 Jahre hat unsere Redaktion berichtet.

2000 ist das Haus bereits marode, ein Senior hatte viele Jahre darin gelebt. Vier Jahre später spielt das Haus im Zuge des 300. Gedenktags zur Schlacht bei Höchstädt eine wichtige Rolle. Bei einem „Reenactment“ (Wiederaufführung) reisen sogar Gruppen aus England, Frankreich, Italien und Ungarn an. Denn 1704 war die Simonsmühle zeitweise Hauptquartier des englischen Oberbefehlshabers John Churchill, Duke of Marlborough und der Hauptverbandsplatz der alliierten Armee. „Das Gebäude ist also von welthistorischer Bedeutung“, folgert Schromm.

Die Donau Zeitung berichtete von Beginn an

Wenig später berichtet die Donau Zeitung über Abrisspläne des bereits unter Denkmalschutz stehenden Gebäudes. „Wir waren erschüttert“, sagt Schromm. Deshalb mobilisieren Schromm und Schinhammer mit dem inzwischen verstorbenen Dorfchronisten Erwin Mayer die Öffentlichkeit. Mit im Team waren auch Agathe Lehr, ebenfalls eine Lehrerin, und Josef Lang.

Sie gewinnen wichtige Unterstützer: das Landratsamt, den Bezirksheimatpfleger Alois Sailer, den Oberkonservator am Landesamt für Denkmalschutz in München, Bernd von Hagen, den Bürgermeister, ja sogar der zwölfte Nachfahre des Oberbefehlshabers, Charles James Spencer-Churchill, unterstützt das Projekt mit einem Brief. Doch die wichtigste aller Figuren zieht nicht mit: der Grundstücksbesitzer. „Er wollte von Anfang an den Abbruch durchsetzen“, sagt Schinhammer. Deshalb bittet er die untere Denkmalschutzbehörde um eine Sondergenehmigung – vergeblich.

Unbekannte sprühen sogar Graffiti: „Nur Volldeppen wollen hier sanieren!!!“

Die Zeit verstreicht, das Dach fällt teils ein, die Mauern werden brüchig. Doch helfen kann niemand. 2008 gründen Schinhammer und Schromm einen Förderverein. Gut zehn Jahre kommen sie nicht voran. Stattdessen zieht der Besitzer für die Abbruchgenehmigung sogar vor das Verwaltungsgericht in Augsburg – vergeblich. Inzwischen ist das Bauwerk einsturzgefährdet. Aus eigener Tasche führt der Blindheimer Bauunternehmer Johann Mengele eine Notsicherung durch, baut Balken und Stützen ein.

Unbekannte sprühen sogar einen Schriftzug an die Hauswand: „Abbruch sofort“ und „Nur Volldeppen wollen hier sanieren!!!“. Der Kontakt zwischen Förderverein und Besitzer liegt unterdessen auf Eis. Einmal kam es tatsächlich zu einem persönlichen Treffen, jedoch ohne Ergebnis. Versandte Briefe kommen ungeöffnet zurück. 2017 dann der Umbruch: Ein Verwandter rät dem Besitzer zum Verkauf. Schließlich bezahlt der Förderverein einen fünfstelligen Betrag und sichert sich die „Landmarke“. Doch die 30 Mitglieder bringen weder Geld noch Kraft für eine eigene Sanierung auf.

Schriftzug in der Simonsmühle um 2021. Foto: Nina Merkle (Archivbild)

Schließlich gelangt der Verein an einen Makler namens Gunar Gronauer – ein Denkmalschutz-Fachmann. Seine Visitenkarte hüten Schinhammer und Schromm wie einen Schatz. „Er hat dieses wunderhübsche Haus beworben. Binnen eines Jahres kamen zehn Bewerber aus ganz Deutschland.“ Neun springen ab, übrig bleibt eine Bewerbung aus Donauwörth, die dem Vorstand ohnehin gefällt. 2019 unterschreiben Christian Busam und Annett Busam-Loeprecht den Kaufvertrag und machen sich an die Arbeit. „Nachdem wir eingezogen waren (…), hat der ein oder andere bei uns geklingelt, um seine Anerkennung, sein Staunen und seine eigene Geschichte mit der Simonsmühle mit uns zu teilen“, erzählen sie.

Blindheims Bürgermeister Frank: Haus ist ein „Schmuckstück geworden“

Wie die ehemaligen Geschichtslehrer berichten, habe Bürgermeister Jürgen Frank das Projekt in all den Jahren aktiv unterstützt. Auch sein Vorgänger, Wilhelm Gumpp, habe geholfen. Frank, der stellvertretender Vorsitzender im Förderverein ist, teilt heute mit: „Für die Gemeinde ist es ein absoluter Glücksfall. Wir waren vom Abriss nicht weit weg.“ Das Haus sehe hervorragend aus. „Es ist ein Schmuckstück geworden.“ Einige Arbeiten stehen zwar noch an und für einen Brunnen muss eine Lösung gefunden werden. Doch nach fünf kräftezehrenden Jahren war für die Familie eine Regeneration nötig, wie sie sagen. Selbes gilt wohl für die Gemeinde: „Es ist wichtig, hinter dem Projekt einen Endpunkt zu setzen“, so Frank.

Die Simonsmühle im Dezember 2005. Foto: Arnold Schromm (Archivbild)

Am Sonntag, 26. Oktober, findet um 15 Uhr am Feuerwehrhaus eine „kleine Feierstunde“ statt. Dabei wird auch eine Gedenkstele präsentiert, die mit einem Originalmühlstein gegenüber der Mühle zwischen Straße und Fahrradweg errichtet wird.