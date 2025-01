Fasching 2025 im Landkreis Dillingen: Das sind die Termine für Bälle, Umzüge und Co.

Weihnachten ist vorüber, am Mittwoch hat das neue Jahr 2025 begonnen und die Sternsinger standen vielerorts bereits vor der Haustür, um ihren Segen zu verteilen. Damit beginnt jetzt auch der aktive Teil der fünften Jahreszeit: dem Fasching. Noch vor dem Tag der Heiligen Drei Könige feiert die Bachtalia in der Syrgensteiner Bachtalhalle am Samstagabend den größten Hofball seit ihrer Gründung. Mehr als 200 aktive Mitglieder bilden den Hofstaat in diesem Jahr, über 800 Gäste erwartet die Faschingsgesellschaft zur Eröffnung des Balls um 19 Uhr. Die Bachtalhalle ist ausverkauft.

Michaela Kinzler freut sich sehr auf die Veranstaltung, die sie und ihr Verein heuer auf die Beine stellen werden. „Wir sind gerade voll im Aufbaufieber“, sagt sie am Donnerstagabend auf Nachfrage. „Natürlich ist es eine kleine Herausforderung, alles zu koordinieren, die Tage vor dem Hofball sind auch extrem stressig.“ Das könne die Vorfreude über die anstehende Saison bei ihr und den anderen Vereinsmitgliedern allerdings nicht trüben. Der Kinderball findet am Sonntag, 12. Januar, statt. Am Freitag, 17. Januar, folgt die Bachtalter Faschingsnacht, tags darauf der Faschings-Schwof. Ein besonderes Highlight ist im Bachtal auch der Weiberfasching am 27. Februar. Dabei baut der Verein mit einigen Hütten ein heimeliges Dorf in Landshausen auf.

Steinheim ist startklar für den Fasching 2025

Auch die Aktiven der Faschingsfreunde Steinheim stehen in den Startlöchern. Der Hofball findet ebenfalls am Samstag, 4. Januar, statt. Das bedeute zwar viel Stress, aber „es kann hier keiner mehr abwarten, dass es losgeht“, sagt Anton Stadtrecher, der Vorsitzende der Gesellschaft, am Tag zuvor. Eines der Highlights für ihn sei das Engagement der Jugend im Verein, die wochenlang voller Mühe und Eifer zusammen mit den anderen Mitgliedern die Vorbereitung stemme. Für Stadtrecher sind alle Veranstaltungen der Saison, die im Dillinger Nachtumzug gipfeln, zusammen das Highlight in diesem Jahr, sagt er. Außerdem lobt er die Kameradschaft untereinander und mit den anderen Gesellschaften, die mitwirken.

Auf den der Erwachsenen folgt der Kinderhofball am 5. Januar und am 18. Januar wird der Mottoball in Steinheim gefeiert. Kinderbälle gibt es zwei, einen am 25. Januar, den anderen am 9. Februar, zudem die Mini-Hefty-Party am 31. Januar. Der Ball der Vereine steigt am 1. Februar im Steinheimer Vereinsheim, der Weiberball am 14. Februar. Am Freitag, 28. Februar, findet der große Nachtumzug in Dillingen statt.

Die Lauinger Faschingsgesellschaft Laudonia hat dieses Jahr einige Highlights zu bieten. Am 5. Januar wird der Ordensball gefeiert, direkt am 6. Januar findet das „Hexenerwecken“ statt. Am Samstag nächste Woche, 11. Januar, ist der Hofball der erste Höhepunkt. Das Varieté folgt am 19. Januar. Traditionell findet am „Gumpigen Donnerstag“, 27. Februar, auch wieder der Hexentanz auf dem Lauinger Marktplatz statt. Der Faschingsumzug zieht in diesem Jahr am Sonntag, 2. März, durch die Albertus-Magnus-Stadt, gefolgt von einer „Open-End-Party“. Tags darauf steigt der Rock ‘n‘ Montagsball in der Stadthalle.

Bei den Dillinger Faschingsfreunden ist die Vorfreude ebenfalls sehr groß. Am Samstag findet der Eröffnungsball statt, das Highlight für die Faschingsfreunde sind aber die beiden Bälle der Begegnung, die von der Faschingsgesellschaft ins Leben gerufen wurden. Der erste findet am Samstag, 18. Januar, im Dillinger Stadtsaal statt, der zweite zwei Wochen später am Samstag, 8. Februar.

250 Schlossfinken sind in Höchstädt 2025 aktiv

In Höchstädt beginnen die Schlossfinken beim Hofball am 11. Januar nach langem Proben mit der Präsentation ihrer Tänze. Eine monatelange Vorbereitung liegt hinter den 250 Aktiven. Am Sonntag, 12. Januar, folgt direkt der Kinderball in der Nordschwabenhalle. Den Kappenabend feiern die Schlossfinken am 25. Januar, die Schlofi-Dance-Night am 8. Februar in der Gemeindehalle in Blindheim. Der Faschingsumzug zieht am Sonntag, 16. Februar, durch Höchstädt und am 27. Februar wird in der SSV-Sporthalle der Weiberball gefeiert.

Mit 170 Aktiven geht die Faschingsgesellschaft Epponia aus Eppisburg ins Rennen. Am Samstag, 11. Januar, steigt der Hofball in der Vereinshalle des Ortes, am 24. der Landjugendball. Beim Schubkarrenrennen am 2. Februar heißt es wieder “In die Saukist – fertig – los!”. Der Kinderball findet am 8. Februar statt, der Weiberfasching am 27. Februar.

Auch die Hallo Wach aus Donaualtheim ist motiviert. Ein weiteres Highlight ist der Dorfball am 16. Februar im Sportheim. Donaualtheim ist dieses Jahr der Veranstalter des Teenie- und Landkreistreffens am 24. und 26. Februar. Der verhältnismäßig späte Gaudiwurm zieht am Samstag, 1. März, durch Donaualtheim.

Bei den Glinken in Gundelfingen ist das Motto „Wilder Westen“

Neu gibt es bei den Gundelfinger Glinken dieses Jahr eine Kindershowtanzgruppe für Drei- bis Sechsjährige. Statt eines Hofballs veranstalten die Glinken einen Eröffnungsball am Samstag, 11. Januar. Um die festliche Art eines Hofballs beizubehalten, wird es ein Motto geben, in diesem Jahr: „Wilder Westen“. Nach diesem können sich die Besucher kleiden, aber auch Abendkleidung ist gerne gesehen. Das Faschingstreiben folgt am 25. Januar, die Prunksitzung steigt am 1. Februar, gefolgt vom Kinderball einen Tag darauf. Der Faschingsumzug in Gundelfingen zieht in diesem Jahr am Samstag, 22. Februar, durch die Gärtnerstadt.

Die Finndonia ist ebenfalls bereit für die fünfte Jahreszeit, der Hofball wird am Samstag, 11. Januar, im Schlössle in Finningen zelebriert. Der Hexenball am 17. Januar, die Powerparty am 18. Januar, der Kinderball am 2. Februar und der Hausball am 21. Februar finden im Schützenheim Hubertus in Oberfinningen statt.

