Fehler in der Verwaltung führt in Lauingen zu überplanmäßiger Ausgabe von 880.000 Euro

Der Interims-Kindergarten an der Dillinger Straße führt zu einer „überplanmäßigen Ausgabe“ für die Stadt Lauingen in Höhe von 880.000 Euro. Laut Stadtverwaltung war „die Beplanung“ bei der Haushaltsplanung 2025 „fehlerhaft“. So seien „diverse Kostenbestandteile der Maßnahme“ bei der Planung des Haushaltsplanansatzes nicht berücksichtigt worden. Diese hätten zu einer Abweichung auf 880.000 Euro bei einem ursprünglichen Planansatz von 560.000 Euro geführt.

Hans Gusbeth Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

89415 Lauingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Markus Hoffmann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis