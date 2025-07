Feuerwehr Schwennenbach feiert ihr neues Fahrzeug

Die Feuerwehr Schwennenbach hat am Wochenende mit zahlreichen Gästen ihr neues Einsatzfahrzeug groß gefeiert. Höhepunkt war am Sonntag die Weihe des Tragkraftspritzenfahrzeugs. Ehrensache, dass auch rund 300 Feuerwehrfrauen und -männer von Wehren aus dem Landkreis Dillingen mit Fahnenabordnungen der Einladung ihrer Schwennenbacher Kameraden zum Festsonntag folgten.

Der Bedeutung der Eigenständigkeit als Freiwillige Feuerwehrwehr entsprechend, hatten die Schwennenbacher Feuerwehrler ein Fest rund um die Fahrzeugweihe vorbereitet. Es startete mit einer Rock-Party am Freitag im Festzelt auf dem Sportgelände hinter dem Feuerwehrhaus. Zum Festabend am Samstag spielten die „Rieser Lumpen“ auf, und der Festsonntag stand schließlich ganz im Zeichen der Fahrzeugweihe. Höchstädts Stadtpfarrer Daniel Ertl gab dem neuen Feuerwehrauto vor dem feierlichen Gottesdienst im Festzelt den kirchlichen Segen. Für das Schützen, Bergen, Retten, Löschen brauche es modernes Equipment, betonte der Stadtpfarrer.

Stadtpfarrer Daniel Ertl zelebrierte den Gottesdienst im Festzelt. Zuvor hatte er dem neuen Feuerwehrauto den Segen gegeben. Foto: Stephan Karg

Bürgermeister Stephan Karg sprach ebenso wie Kreisbrandrat Frank Schmidt und Zöschingens Bürgermeister Tobias Steinwinter von einem „top gepflegten TSF“. Er begrüßte neben seinem Bürgermeister-Kollegen auch den Zöschinger Kommandanten David Saur im Höchstädter Stadtteil. „Es hat sich damals als glücklicher Zufall ergeben, dass ich noch als Kreisbrandmeister von dem möglichen Verkauf des Fahrzeuges erfuhr“, berichtete Karg. Das Tragkraftspritzenfahrzeug habe sich bereits im Einsatz bewährt, es stelle für die Schwennenbacher Feuerwehr eine wertvolle Verstärkung dar. „Somit sind nun alle Feuerwehren der Stadt Höchstädt mit Fahrzeugen ausgestattet“, erläuterte der Rathauschef.

Zöschinger Bürgermeister übergibt einen dritten Schlüssel

Bürgermeister Tobias Steinwinter übergab mit Kommandant David Saur dem Schwennenbacher Kommandanten Ulrich Kratzer einen dritten Schlüssel für das TSF. Er sei beim Zusammenkehren im Gerätehaus gefunden worden, scherzte Steinwinter. Kommandant Ulrich Kratzer betonte, dass das Fest ein wichtiges Ereignis für die Schwennenbacher sei. Die Fahrzeugweihe stärke die Dorfgemeinschaft, sie sei ein Nachweis für das funktionierende gesellschaftliche Leben im Dorf.

Gut war die Stimmung von Freitag bis Sonntag im Festzelt in Schwennenbach. Foto: Horst von Weitershausen

Kratzer dankte Karg und dem Höchstädter Stadtrat, die sich für die Anschaffung des 20 Jahre alten Einsatzfahrzeugs (Kaufpreis 17.000 Euro) stark gemacht hätten. Das TSF sei meist zu Übungen und nicht sehr häufig zu Einsätzen genutzt worden. Der Zustand sei außerordentlich gut, das Feuerwehrauto, so Kratzer, erfülle vollkommen die Einsatz-Anforderungen, die an die Schwennebacher Feuerwehr gestellt werden.

Bürgermeister Stephan Karg: „Wichtige Zeichen des Zusammenhalts“

Die Schwennenbacher Wehr bot am Festsonntag kulinarische Genüsse und gute Unterhaltung. Beim Weißwurstfrühstück spielte die Musikkapelle Lutzingen auf. Für die Kinder stand eine Hüpfburg zum Toben bereit. Nach dem Einzug von Fahnenabordnungen der Gastfeuerwehren ließen sich die Besucher und Besucherinnen das Mittagessen schmecken, am Nachmittag gab es selbst gebackene Kuchen und Kaffee. Etwa 500 Gäste hatten sich zu diesem feierlichen Ereignis der Fahrzeugweihe eingefunden. Bürgermeister Karg freute sich über das gute Miteinander im Höchstädter Stadtteil: „Solche Anlässe sind wichtige Zeichen des Zusammenhalts – sie bringen die Menschen zusammen und würdigen das Engagement derer, die sich tagtäglich ehrenamtlich in den Dienst der Allgemeinheit stellen.“ (mit bv)