Bei der Fit for Job finden Unternehmen und Schüler aus dem Landkreis Dillingen zusammen

Noch bevor die Schulzeit vorüber ist, müssen sich Jugendliche entscheiden, wie es danach für sie weitergehen soll. Eine Ausbildung oder vielleicht doch ein (duales) Studium? Wie gut für junge Menschen, dass es Berufsinformationsmessen wie die Fit for Job in Höchstädt gibt. Das Angebot am Samstag ist riesig: 229 verschiedene Berufe werden von 99 Unternehmen und Institutionen vorgestellt. Praktisch alle großen und auch kleinere Arbeitgeber aus dem Landkreis Dillingen stellen sich vor. Denn sie müssen angehende Auszubildende von sich überzeugen. Welche Ansätze sie dabei verfolgen.

Grünbeck, Gropper, Deutz-Fahr, BSH: Alle großen Arbeitgeber im Landkreis Dillingen präsentieren sich auf der „Fit for Job“

Die Messe ist am Samstagvormittag von Anfang an brechend voll. Teils kommt man kaum von einem Stand zum nächsten. Viele Schüler und Schülerinnen sind mit ihren Eltern in der Höchstädter Nordschwabenhalle, einige aber auch mit Freundinnen und Freunden. Überall sprechen die Jugendlichen mit den Menschen, die potenziell ihre kommenden Jahre beeinflussen werden. Es sei nicht mehr so leicht wie früher, neue Auszubildende zu finden, heißt es an vielen Ständen. Deswegen müssen auch die Firmen und Unternehmen im Landkreis Dillingen neue Wege gehen, Azubis für sich zu begeistern.

Der Roboterarm übergibt den Besuchern auf Knopfdruck eine Brotzeitbox, die er zuvor aus der Kiste geholt hat.

Die Mitarbeitenden von BSH Hausgeräte in Dillingen haben dafür schwere Geschütze aufgefahren. Ein Roboter hat einen Saugnapf an der Spitze, holt auf Knopfdruck vollautomatisch ein Werbegeschenk – eine Brotzeitbox – aus einer Kiste und übergibt es den Messebesuchern. Die Azubis, die den Roboter programmiert haben, haben noch Wackelaugen an dessen Arm geklebt, erläutert Cornelia Schwarz. Sie will so für die Ausbildung zum Elektriker oder zur Elektrikerin werben. „Da tun wir uns schwer, geeignete Kandidatinnen und Kandidaten zu finden“, sagt Schwarz. Am besten sei es, einfach mal ein Praktikum zu machen: „Da erfährt man, wie die Arbeit abläuft und ob man mit den Leuten vor Ort klarkommt.“

Die Berufsinformationsmesse in Höchstädt findet bereits zum 21. Mal statt

Eine künftige Fachkraft ist Mohammed Safari. Aktuell besucht er die Integrationsklasse an der Berufsschule in Höchstädt. Er ist sich noch nicht sicher, ob er nach dem Schuljahr in die zehnte Klasse wechseln will oder doch lieber eine Ausbildung beginnen soll. Safari kann sich vorstellen, eine Lehre als Elektroniker oder Kfz-Mechatroniker anzufangen. Ähnlich geht es Marco Fischer. Er besucht die achte Klasse der St. Bonaventura Realschule in Dillingen. Er könnte sich vorstellen, nach der Schule im Dillinger Geschirrspülwerk bei der BSH Hausgeräte anzufangen, sagt der Schüler. Die Berufsinformationsmesse mache ihm Spaß. Es sei interessant zu sehen, was es alles für Möglichkeiten nach der Schule gibt.

Mohammed Safari (linkes Bild, rechts) ist gemeinsam mit Hussein Mohammed auf der Fit for Job unterwegs. Marco Fischer kann sich vorstellen, nach der Realschule bei Bosch eine Ausbildung zu machen.

Doch nicht nur in technischen Berufen mangelt es an Azubis, auch im sozialen Bereich wird stets gesucht. Deswegen wirbt Lea-Marie Friedberger für die generalistische Pflegeausbildung an den Kreiskliniken Dillingen-Wertingen. Dort lerne man die verschiedenen Bereiche der Pflege kennen und könne sich im Anschluss weiter spezialisieren, etwa auf die Kinder-, Akut- oder Langzeitpflege. „Es ist etwas Tolles, Menschen zu helfen“, sagt Friedberger.

Um Azubis zu gewinnen, muss man die Zielgruppe von sich begeistern. Die Metzger versuchen es mit Fantasy-Aufmachung.

Die Berufsinformationsmesse „Fit for Job“ findet bereits zum 21. Mal statt, dieses Jahr unter dem Motto „Nachgebohrt und den richtigen Job gefunden“. Insgesamt 99 Unternehmen stellen sich in Höchstädt vor. Da sie nicht alle in die Nordschwabenhalle passen, ist zusätzlich die Messehalle „Das Handwerk“ aufgebaut. Dort präsentieren sich unter anderem die Bauinnung Schwaben, die Schreiner-Innung sowie der Verband Metzgerhandwerk Bayern. Diese werben seit einigen Jahren mit dem Spruch „Werde Beef-Beschwörer“, inklusive Fantasy-Aufmachung auf Flyern und Aufstellern.

Die Metallinnung sowie die Elektro- und Informationstechniker setzen auf VR-Brillen

Die Metall-Innung Nordschwaben lässt die Besucherinnen und Besucher mittels VR-Brille schweißen, bei der Innung für Elektro- und Informationstechnik Dillingen kann man mit einer ebensolchen Brille ein Haus ökofreundlich gestalten. Bei den Bäckern geht es traditioneller zu. Sie zeigen ihren Beruf, indem sie vor Ort Brezen, Semmeln und Nusszöpfe backen und an die Besucherinnen und Besucher verteilen.

Michael Wild (rechts) ist seit 5 Uhr auf der Messe, um den Teig vorzubereiten und Brezen vorzubacken.

Michael Wild ist seit vergangenem Jahr Bäckermeister und ist seit 5 Uhr morgens auf der Fit for Job. „Ich komme direkt aus der Arbeit“, erzählt er. Der Bäckerberuf benötige dringend Nachwuchs. „Aber die meisten Menschen mögen das frühe Aufstehen nicht.“ Gemeinsam mit 20 anderen Lehrlingen habe er damals angefangen, er sei jedoch der Einzige davon, der sich für die Meisterausbildung entschieden hat. „Es ist ein krisensicherer Job“, sagt Wild.

Bei zehn Vorträgen kann man sich über Online-Bewerbungen, Duale Studiengänge oder die Beamtenlaufbahn informieren

Weiter geht es in der Berufsschule. Dort tummeln sich vor allem Arbeitgeber aus dem Baugewerbe, aber auch der Zoll und die Bundeswehr. Wer dem Trubel zwischen den Messeständen etwas entgehen will, hört sich einen der zehn Vorträge an. Ob Informationen zum dualen Studium, der Beamtenlaufbahn oder Tipps zur Berufswahl: für die meisten noch unsicheren Schülerinnen und Schüler findet sich ein Thema.

An vielen Stellen der Fit for Job ist ein Durchkommen kaum möglich.

Reingehört bei Sarah-Tabea Hallmann, Ausbildungsleiterin bei Lusini aus dem Wertinger Stadtteil Geratshofen. Sie erklärt den Anwesenden, was bei einer Online-Bewerbung zu beachten ist. Ihr Tipp: Nie spontan bewerben. Immer zuerst alle benötigten Unterlagen vorbereiten und sich die Website des jeweiligen Unternehmens ansehen. Besonders bei jungen Bewerberinnen und Bewerbern seien im Lebenslauf die Hobbys wichtig. „Zum einen sind sie ein guter Eisbrecher, zudem können wir von Freizeitbeschäftigungen auch auf euer Können schließen. Wer sich etwa für E-Sport interessiere, könne vermutlich gut mit Computern umgehen.